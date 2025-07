Des célébrités internationales du monde de l'art et de la culture ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité avec la Turquie, à travers leurs comptes sur les réseaux sociaux, suite aux séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie à l'aube du lundi.

Le célèbre mannequin américain Gigi Hadid a partagé sur son profil Instagram la campagne de l'UNICEF appelant ses près de 77 millions de followers à aider les enfants touchés par le tremblement de terre. Le mannequin a écrit : "Je suis triste pour tous ceux qui sont touchés par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie".

Hadid a appelé ses fans à soutenir la campagne d'aide pour secourir les victimes des tremblements de terre.

Sa sœur, Bella Hadid, a également fourni diverses informations sur les tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie, et d’ajouter : "Je sens que tout mon corps est transi. Je suis très triste et mes prières sont pour toutes les personnes touchées. La nouvelle est terrifiante, et ça me secoue vraiment jusqu’aux os. Je cherche des moyens d'apporter de l'aide".

De son côté, l'humoriste américain Ramy Youssef a partagé, via son compte Instagram, un lien dirigeant vers la campagne d’aide pour les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Le musicien sud-coréen Seon Choi a également écrit dans un tweet : "Je transmets mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans les tremblements de terre dévastateurs, qui se sont produits dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Je suis particulièrement triste pour les enfants qui ont perdu leurs familles, et qui vivent dans la peur".

De son côté, l'acteur américain Elijah Wood, connu pour sa prestation dans le film "Le Seigneur des anneaux", a déclaré que "les séismes étaient dévastateurs. Mon cœur est avec les peuples turc et syrien".

Dans son message de soutien à la Turquie, le rappeur américano-coréen Jay Park a déclaré sur les réseaux sociaux : "Je prie pour que tout le monde aille bien".

L'humoriste et présentateur américain Jimmy Fallon a attiré l'attention sur la campagne d'aide de l'UNICEF en Turquie et en Syrie au début de son émission du mardi, "The Tonight Show".

"L'UNICEF est maintenant sur le terrain pour aider nos amis en Syrie et en Turquie. Ils fournissent de l'eau potable, de la nourriture et de nombreux autres besoins", a déclaré Fallon.

Fallon a appelé les téléspectateurs à faire un don sur unicefusa.org/tonightshow, en déclarant : "Même la plus petite aide sera utile".

Le musicien britannique Bailey May a tweeté : "Mon cœur va à la Turquie et à la Syrie".

"Nous sommes très tristes et préoccupés par la catastrophe en Turquie, et nous espérons que le peuple turc sera en sécurité", a déclaré à Anadolu Firda Marsya Kurnia, la chanteuse principale du groupe de rock métal indonésien Voice of Baceprot.

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, au petit matin du lundi, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard, d'une magnitude de 7,6 degrés. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré, mardi, l’instauration de l’état d'urgence de 3 mois dans les 10 provinces turques sinistrées par les séismes de Kahramanmaras.

Les 10 provinces en question sont Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.