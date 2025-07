Le président de la communauté juive d'Antakya Shaul Janudi, et sa femme Fortuna Janudi, ont été retrouvés sans vie à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Türkiye.

Shaul et sa femme étaient coincés sous les décombres après l'effondrement de leur maison à Antakya, dans la province d’Hatay.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont récupéré les corps du couple sous les décombres, soulignant que leurs dépouilles ont été transportées à Istanbul.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'un autre quelques heures plus tard avec une magnitude de 7,6 et des centaines de répliques violentes, qui ont fait d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.

Mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence de 3 mois dans 10 provinces touchées par les tremblements de terre.

Les dix provinces sont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.