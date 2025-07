17:00 GMT - Turquie: une enfant sauvée après 131 heures passées sous les décombres

Les équipes de secours ont sauvé, samedi, une petite fille après 131 heures passées sous les décombres, à la suite du tremblement de terre qui a frappé la province de Hatay, dans le sud de la Turquie.

Après avoir détecté un bruit provenant des décombres d'un immeuble de 4 étages, les équipes de sauvetage ont intensifié leurs efforts pour trouver Iram, une enfant de 7 ans, avant de la transférer à l'hôpital.

Avant-hier, les équipes ont retiré la mère de la petite fille, Halima Bagheri Ajik (27 ans), qui était coincée sous les décombres du même immeuble et l'ont transférée à Mersin pour y être soignée.

Le correspondant d'Anadolu a appris que les corps sans vie des deux frères de la petite fille, avaient été retrouvés au même endroit.

16:44 GMT - Le bilan des morts augmente à 22 327 en Turquie

Le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca a déclaré que le bilan des victimes des séismes a augmenté à 22 327 morts et que 80 278 blessés ont été secourus.

14:34 GMT – Martin Griffiths déclare que la phase de récupération approche

Une phase de relèvement approche dans les 10 provinces de Turquie dévastées par le tremblement de terre qui dépendront de l'aide humanitaire, a déclaré le chef des secours de l'ONU.

"Nous arrivons à la fin de la phase de sauvetage. Et après la phase de sauvetage vient la phase de récupération. Généralement, cela repose sur l'aide humanitaire. Cela repose sur le début de la planification des maisons, des appartements et des bâtiments à reconstruire", a déclaré Martin Griffiths le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, à l'agence Anadolu.

14:15 GMT - Plus de 25.000 personnes morts dans le séisme en Turquie et en Syrie

Plus de 25.000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie, selon les derniers bilans officiels communiqués samedi.

Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite dans la ville de Sianlurfa (sud-est), 21.848 corps ont été retrouvés à ce stade en Turquie, tandis que les autorités ont dénombré 3.553 morts en Syrie.

Voici comment aider les victimes des séismes.

12:46 GMT - Un garçon de 19 ans secouru dans le sud-est de la TurquieGurkan Ozturk a été sauvé des débris d'un bâtiment effondré dans le district d'Antakya, dans la province de Hatay, qui a été durement touché par les violents tremblements de terre de lundi.

Le survivant du séisme était allongé sur le lit de l'ambulance lorsqu'il a dit au personnel médical que "tout s'est effondré et je pensais que nous étions ruinés car il ne restait que cinq mois au YKS", faisant référence à l'examen d'entrée à l'université turque.

12:15 GMT - Le total des dons populaires saoudiens en faveur des sinistrés dépasse les 66,6 millions de dollars

Plus de 709 000 personnes ont participé, samedi, à une campagne populaire de dons en Arabie saoudite pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre qui ont frappé la Syrie et la Turquie.

Mardi, le roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier, Mohammed ben Salmane, avaient ordonné d'établir un pont aérien et d'organiser une campagne populaire via la plateforme "Sahem", pour soutenir la Turquie et la Syrie face au sinistre.

11:36 GMT - Le président Erdogan est arrivé à Diyarbakir pour s’enquérir de la situation et des opérations de sauvetage sur les lieux des séismes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan continue de visiter les zones touchées par les séismes pour suivre les opérations de secours sur place.

Depuis Diyarbakir, pour souligner l'ampleur des séismes survenus dans le sud-est de la Turquie, Erdogan a indiqué que ces derniers étaient "3 fois plus grands et dévastateurs que celui de 1999 à Istanbul, qui était une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire récente de la Turquie".

Le président turc s’est également engagé à reconstruire les régions touchées par les séismes en une année et à ne laisser aucune personne sans abri.

Il a noté que le bilan des victimes des séismes a grimpé à plus de 21.000 morts et plus de 80.000 blessés.

11:32 GMT - 20.937 personnes ont perdu la vie lors des séismes et 102.388 autres sinistrées ont été évacuées

La direction de la gestion des catastrophes et des urgences a indiqué que 20.937 personnes ont perdu la vie lors des séismes et 102.388 autres sinistrées ont été évacuées vers des zones extérieures et sécurisées.

11:02 GMT - "C'est la pire catastrophe que la région ait connu ces 100 dernières années" déclare Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires

S'exprimant lors d'un point de presse dans la province turque de Kahramanmaras, Griffiths a décrit les séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie, comme "la pire catastrophe que la région ait connu ces 100 dernières années" avant de saluer une réponse "extraordinaire" de la Turquie face au sinistre.

10:50 GMT - Un bébé de deux mois sauvé sous les décombres 128 heures après les séismesUn bébé de deux mois a été miraculeusement sauvé à Hatay 128 heures après que deux puissants tremblements de terre aient frappé le sud-est de la Turquie.

Le bébé a survécu à la catastrophe et a été immédiatement transporté à l'hôpital pour des examens médicaux.

Hatay fait partie des villes qui ont été sévèrement touchées par les deux puissants tremblements de terre.

10:31 GMT - La frontière entre la Turquie et l'Arménie rouvre après 30 ans d'interruption afin de faciliter l'acheminement des aides à la zone touchée par les séismesLa frontière entre la Turquie et l'Arménie a été rouverte pour la première fois depuis 30 ans afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes touchées par les tremblements de terre survenus lundi dans le sud-est de la Turquie.

Cinq camions transportant de l'aide en provenance de l'Arménie ont traversé la frontière via le poste frontière d'Alican, dans la province d'Igdir, à l'est de la Turquie.

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan, a partagé une vidéo dans laquelle on voit des camions d'aide traversant un pont pour arriver en Turquie.

10:22 GMT - Deux sauvetages miraculeux après 128 heures sous les décombres

Les équipes de secours ont réussi à extraire, samedi, un enfant de 13 ans, Arda Can Ovun, des décombres d'un bâtiment effondré à Hatay.

La nouvelle d'un autre sauvetage miraculeux est parvenue de la province d'Adiyaman où une jeune fille prénommée Rumeysa a été extraite vivante des décombres.

07:51 GMT - Les églises hollandaises sonnent leurs cloches en solidarité avec les victimes

Les églises catholiques des Pays-Bas ont sonné leurs cloches en solidarité avec la Turquie et la Syrie à la suite des terribles tremblements de terre qui ont frappé le sud-est du pays.

La municipalité de Zwolle a annoncé qu'elle ferait don d'1 euro pour chaque habitant de la ville, faisant ainsi un total de 132 500 euros, une campagne lancée par la Croix-Rouge néerlandaise pour les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Toujours aux Pays-Bas, le total des dons dans le cadre de la campagne "Hand in Hand for Turkey" lancée par le Dutch Religious Endowment a dépassé les 5 millions d'euros, tandis que la campagne se poursuit afin de venir en aide aux sinistrés.

07:38 GMT - Deux femmes survivent pendant 122 heures sous les décombres de bâtiments effondrés à Kahramanmaras et DiyarbakirLes équipes de sauvetage ont extrait deux femmes vivantes sous les décombres de bâtiments effondrés, 122 heures après les tremblements de terre dévastateurs, selon les autorités.

L'une des femmes secourues à Kahramanmaras, Menekse Tabak, 70 ans, a immédiatement été transportée vers une ambulance par les secouristes.

L'autre femme, Masallah Cicek, 55 ans, a été extraite des décombres d'un immeuble effondré à Diyarbakir, la plus grande ville du sud-est de la Turquie.

05:38 GMT - AFAD: Le bilan des victimes des séismes grimpent à 20.665 morts et plus de 80.000 blessés

La direction de la gestion des catastrophes et des urgences a indiqué que le bilan des victimes des séismes en Turquie est passé à 20.665 morts et plus de 80.000 blessés.

03:44 GMT - Les Turco-Américains rendent hommage aux victimes des tremblements de terreUne veillée à la bougie a eu lieu à Washington, en hommage aux victimes des tremblements de terre meurtriers en Turquie.

Un groupe s'est réuni sur Lafayette Square, à côté de la Maison Blanche, pour pleurer les victimes des tremblements de terre massifs qui ont fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés.

02:33 GMT - Des enfants secourus alors que le bilan des tremblements de terre en Turquie et en Syrie s'alourdit.Les équipes de sauvetage ont extrait des enfants vivants des décombres, au sixième jour des secousses dévastatrices.

Les répliques qui ont suivi la secousse de lundi, d'une magnitude de 7,7, ont alourdi le bilan des victimes et bouleversé la vie des survivants.

02:32GMT - Cuba va envoyer des médecins en Turquie et en Syrie pour aider les victimes du tremblement de terreCuba se prépare à envoyer du personnel de santé en Turquie et en Syrie, rejoignant ainsi un groupe croissant de pays qui fournissent des secours et des aides médicales à la région après les séismes dévastateurs.

Les autorités cubaines à La Havane ont déclaré que 32 médecins étaient prêts à partir pour la Turquie.

