Les États arabes ont intensifié leurs efforts diplomatiques pour contenir les tensions régionales après les frappes aériennes israéliennes visant des installations nucléaires iraniennes, des hauts responsables militaires et des civils, qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés en Iran.

L’Arabie saoudite, le Qatar, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, l’Irak et la Palestine ont mis en garde, vendredi, contre un conflit régional d’ampleur, alors qu’Israël lançait une série d’attaques contre l’Iran, suivies de frappes de représailles iraniennes qui ont fait un mort et des dizaines de blessés en Israël.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane s’est entretenu avec le président américain Donald Trump. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a également échangé avec son homologue iranien, dénonçant les frappes israéliennes comme un revers pour la diplomatie régionale.

Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a exprimé sa "profonde inquiétude" et promis de collaborer avec ses partenaires pour éviter une nouvelle escalade.

Les Émirats arabes unis, Oman, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït et l’Irak ont lancé des avertissements similaires et appelé toutes les parties à respecter la souveraineté nationale et à privilégier des solutions diplomatiques.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a averti que son pays ne tolérerait aucune violation de son espace aérien. L’Irak a déposé une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, exigeant que des comptes soient rendus pour l’utilisation de son espace aérien par Israël lors des frappes.

Les responsables palestiniens ont eux aussi appelé à une coordination régionale pour éviter que la situation ne dégénère en guerre généralisée.

Israël a commencé à frapper l’Iran tôt vendredi matin, ciblant des sites nucléaires, militaires et civils, et tuant plusieurs hauts commandants militaires et scientifiques iraniens. Les frappes se sont poursuivies jusqu’au vendredi soir, touchant des villes comme Téhéran, Natanz, Tabriz et Ispahan.

L’Iran a ensuite lancé dans la nuit une attaque de représailles baptisée Opération Véritable Promesse III, frappant de nombreuses zones, dont Tel Aviv, où des missiles iraniens ont touché le complexe de la Kirya —siège du commandement central de l’armée israélienne et du ministère de la Défense— souvent comparé au “Pentagone” israélien.