Il n'y a pas de place pour les marchandages, les négociations, les concessions ou les tentatives secrètes dans le processus de libérer la Turquie du terrorisme, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une lettre aux familles des martyrs et des vétérans.

Erdogan a souligné que chaque centimètre carré du territoire est imprégné du sang des martyrs et des vétérans, affirmant que la paix, la sécurité et la fierté dont jouit la Turquie aujourd'hui sont avant tout le fruit de leur sacrifice et que la protection de leur héritage est le devoir premier de l'État.

"Je vous demande et vous implore particulièrement de vous assurer qu'il n'y a eu aucune place pour les marchandages, les négociations, les concessions, les initiatives secrètes et serviles à aucun moment de ce processus, et qu'il n'y en aura pas à l'avenir", a écrit Erdogan.



"Aucune mesure n'a été prise, et ne sera prise, qui puisse tourmenter les âmes précieuses de nos martyrs ou blesser leurs familles", a-t-il ajouté.



Une fois les objectifs d'un pays et d'une région sans terrorisme atteints, un nouveau chapitre s'ouvrira pour le pays, a déclaré Erdogan, ajoutant : "Notre fraternité millénaire franchira une nouvelle étape ; et les graines de discorde semées entre nous seront éradiquées et rejetées à jamais”.



Erdogan a également adressé une lettre à tous les citoyens concernant les objectifs d'une Turquie sans terrorisme.



Il a déclaré qu'il continuait à œuvrer sans relâche pour une Turquie forte et grande, conscient de porter la responsabilité de chaque citoyen sur ses épaules.

"Déterminés à briser la chaîne sanglante"