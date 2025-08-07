Il n'y a pas de place pour les marchandages, les négociations, les concessions ou les tentatives secrètes dans le processus de libérer la Turquie du terrorisme, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une lettre aux familles des martyrs et des vétérans.
Erdogan a souligné que chaque centimètre carré du territoire est imprégné du sang des martyrs et des vétérans, affirmant que la paix, la sécurité et la fierté dont jouit la Turquie aujourd'hui sont avant tout le fruit de leur sacrifice et que la protection de leur héritage est le devoir premier de l'État.
"Je vous demande et vous implore particulièrement de vous assurer qu'il n'y a eu aucune place pour les marchandages, les négociations, les concessions, les initiatives secrètes et serviles à aucun moment de ce processus, et qu'il n'y en aura pas à l'avenir", a écrit Erdogan.
"Aucune mesure n'a été prise, et ne sera prise, qui puisse tourmenter les âmes précieuses de nos martyrs ou blesser leurs familles", a-t-il ajouté.
Une fois les objectifs d'un pays et d'une région sans terrorisme atteints, un nouveau chapitre s'ouvrira pour le pays, a déclaré Erdogan, ajoutant : "Notre fraternité millénaire franchira une nouvelle étape ; et les graines de discorde semées entre nous seront éradiquées et rejetées à jamais”.
Erdogan a également adressé une lettre à tous les citoyens concernant les objectifs d'une Turquie sans terrorisme.
Il a déclaré qu'il continuait à œuvrer sans relâche pour une Turquie forte et grande, conscient de porter la responsabilité de chaque citoyen sur ses épaules.
"Déterminés à briser la chaîne sanglante"
Le président turc a déclaré qu'au cours des 23 dernières années, grâce aux investissements réalisés, aux projets, aux réformes, aux services et aux réglementations mis en œuvre, la Turquie a acquis une position respectée tant dans sa région qu'à l'échelle internationale.
Erdogan a souligné que malgré tous les obstacles rencontrés, des efforts conjoints ont été menés avec la nation pour renforcer la démocratie, étendre les droits et les libertés, éliminer les structures de tutelle et asseoir la souveraineté de la volonté nationale dans toutes les institutions de l'État.
Il a déclaré que, tout en luttant sans relâche contre toutes les formes de terrorisme, toutes les mesures nécessaires pour garantir que 86 millions de citoyens vivent dans la paix, la tranquillité et la fraternité, ont été prises.
"Avec notre nation, nous sommes déterminés à briser la chaîne sanglante qui empêche notre pays d'atteindre ses objectifs depuis un demi-siècle. Si Dieu le veut, nous atteindrons finalement l'objectif d'une Turquie et d'une région sans terrorisme", a-t-il déclaré.
"Soyez assurés que nous savons exactement ce que nous faisons et agissons avec intelligence stratégique, la plus grande prudence et la plus grande sensibilité. Chaque mesure que nous prenons est calculée minutieusement", a-t-il noté.
"Dans nos efforts pour une Turquie sans terrorisme, aucun compromis, aucune négociation, aucune mesure susceptible de compromettre notre indépendance et notre avenir ne sont possibles, et il n'y en aura jamais", a-t-il ajouté.
"Nous n'avons jamais toléré et ne tolérerons jamais aucune tentative susceptible de blesser les âmes nobles de nos martyrs, de contrarier nos vétérans ou d'attrister et de faire honte aux familles de nos héros tombés au combat".