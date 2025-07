Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent en Turquie et en Syrie, au sixième jour des violents séismes, les appels aux dons et les mobilisations bénévoles se multiplient.

En même temps, une mobilisation remarquable s’est mise en place par les bénévoles en Turquie et à l’étranger pour venir en aide aux victimes. En plus des appels aux dons, des points de collecte partout dans le monde se sont mis en place pour subvenir aux besoins primaires des victimes.

Des milliers de bénévoles affluent dans la région pour participer aux opérations de sauvetage et apporter soutien aux victimes. De nombreux pays ont envoyé des membres du personnel de secours en Turquie après les violents séismes qui ont frappé les 10 provinces du pays.

Voici ce que vous pouvez faire à votre échelle pour aider les victimes :

L'AFAD, l'agence turque de gestion des catastrophes, coordonne tous les efforts de sauvetage et de secours dans les provinces touchées et accepte les dons. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur son site Web.

Les Casques blancs, officiellement connus sous le nom de Défense civile syrienne, sont un collectif humanitaire et une organisation d'aide civile qui opèrent dans certaines parties de la Syrie contrôlée par l'opposition et en Turquie. Le groupe de volontaires a été formé en 2014 pendant la guerre civile syrienne et a travaillé pour fournir des soins médicaux, des recherches et des sauvetages urbains en réponse aux bombardements, l'évacuation des civils des zones dangereuses.

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France a aussi lancé un appel aux dons pour aider les victimes.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sollicite des dons pour son Fonds d'urgence pour les interventions en cas de catastrophe afin de pouvoir envoyer une "aide immédiate en espèces".

Islamic Relief Worldwide est une agence humanitaire qui travaille pour soutenir et autonomiser les personnes les plus vulnérables du monde.

AKUT est une organisation non gouvernementale volontaire turque impliquée dans la recherche, l'assistance et le sauvetage des victimes du tremblement de terre qui accepte les dons.

Médecins Sans Frontières, qui répond aux urgences médicales mondiales, collecte des dons.

L'Union of Medical Care and Relief Organizations fournit des secours et des soins médicaux indépendants et impartiaux aux victimes de la guerre en Syrie depuis 2012. Elle a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle débloque des fonds d'urgence pour l'aide et les ressources de sauvetage. Vous pouvez faire un don ici.

IHH Humanitarian Relief Foundation est une ONG turque active dans plus de 120 pays. Elle fournit une aide humanitaire dans les zones de guerre, de tremblement de terre, de famine et de conflit. Vous pouvez faire un don ici.

AHBAP est un réseau bénévole local avec plus de 200 philanthropes et 30 000 bénévoles. Les bénévoles travaillent pour aider à fournir un abri, de la nourriture et des fournitures médicales aux personnes dans le besoin.

OXFAM est une confédération britannique de 21 organisations caritatives indépendantes axées sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Il accepte les dons.

NuDay est une organisation à but non lucratif qui donne aux femmes et aux enfants syriens les moyens d'avoir un avenir meilleur. Vos dons vont à des initiatives d'aide.

L’UNICEF, le Fonds international des Nations unies pour l'enfance, se trouve en Syrie et accorde la priorité à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène et à la nutrition. Il aide également les enfants non accompagnés à retrouver leur famille. L'UNICEF accepte les dons.

La Syrian American Medical Society, un groupe humanitaire basé aux États-Unis qui fournit des soins médicaux en Syrie et dans les pays voisins, collecte des dons pour fournir une aide d'urgence.

Global Giving, qui aide les organisations locales à but non lucratif, collecte des dons pour aider à financer la capacité des travailleurs médicaux d'urgence à fournir de la nourriture, un abri et des médicaments. L'organisation a déclaré qu'elle se concentrera sur l'assistance à long terme à mesure que les besoins en Turquie et en Syrie changeront.

Save the Children accepte les dons pour son fonds d'urgence pour les enfants, qui aidera à fournir aux enfants de la nourriture, un abri et des vêtements chauds.

CARE, une organisation qui travaille avec les communautés pauvres, accepte les dons qui iront à la nourriture, aux abris et aux kits d'hygiène.