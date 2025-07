22:54 GMT Une équipe de secours arménienne poursuit les recherches de survivants

Les 28 membres d'une équipe arménienne de recherche et de secours poursuivent leurs efforts visant à sauver des vies dans la province d'Adıyaman, en Turquie, alors que des survivants sont encore extraits des décombres après les tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays la semaine dernière.

Gari Armaganyan, un membre de l'équipe, a déclaré qu'ils étaient arrivés en Turquie au lendemain des tremblements de terre dévastateurs, sur instruction du gouvernement arménien.

20:15 GMT Une femme secourue à Hatay après 162 heures sous les décombres

Les secouristes ont réussi à sortir une femme des décombres dans la région d'Iskenderun à Hatay, 162 heures après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie.

Güler Ağrıtmış, 50 ans, a été transportée à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, alors que les efforts se poursuivent pour secourir ses filles et son mari qui sont toujours sous les décombres.

17:29 GMT Les opérations de sauvetage se poursuivront dans les zones touchées

Le Vice-président turc Fuat Oktay a fait savoir que 34.717 secouristes sont à pied d'œuvre dans les zones touchées par les tremblements de terre.

Mr. Oktay a insisté que les opérations de sauvetage se poursuivront tant qu’il n’y a pas de preuve concluante attestant de l’absence de survivants.

15:35 GMT Une campagne palestinienne récolte 1,2 million de dollars pour les victimes du séismeLe ministre palestinien des Dotations et des Affaires religieuses, Hatem al-Bakri, a annoncé que les recettes de la campagne "Aidez-les" pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie s'élevaient à 4 250 000 shekels (environ 1,2 million de dollars).

"La campagne (aidez-les) a jusqu'à présent collecté 4 250 000 shekels au profit des victimes du tremblement de terre en Syrie et en Turquie, en recueillant des dons dans les mosquées après la prière du vendredi." a-t-il déclaré dans un communiqué à l'issue de sa réunion avec le consul général turc, Ahmed Reza Demirer, au siège du ministère à Ramallah.

14:10 GMT AFAD: Plus de 29.600 personnes ont péri dans les séismes en Turquie

La direction de gestion des catastrophes et des urgences a indiqué, dans un nouveau bilan, que 29.605 personnes sont mortes dans les séismes violents qui ont frappé le sud-est de la Turquie.

AFAD a ajouté que 147.934 personnes ont été évacuées des zones sinistrées.

13:59 GMT L’émir du Qatar reçu à Istanbul par le président Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu en audience l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, qui a entamé dimanche une visite de travail en Turquie.

La rencontre entre le président turc et l'émir du Qatar s'est déroulée à huis clos au palais Vahdettin à Istanbul.

Tamim ben Hamad Al Thani est le premier dirigeant à se rendre en Turquie après les tremblements de terre de Kahramanmaras.

13:50 GMT Le premier lot de maisons préfabriquées alloué par Doha prêt pour l’envoi vers la Turquie

L'ambassadeur de Turquie à Doha, Mustafa Göksu, a déclaré à l’agence de presse qatarie que le premier lot de "maisons préfabriquées" alloué par Doha aux victimes des tremblements de terre en Turquie était prêt à être envoyé dimanche.

Le diplomate turc a expliqué que le premier lot comprend 306 unités entièrement équipées.

13:24 GMT Au moins 3574 personnes ont été tuées en Syrie

Au moins 3 574 personnes auraient été tuées en Syrie à la suite du violent tremblement de terre qui a frappé le pays et la Turquie voisine.

Dans les zones contrôlées par l'opposition, au moins 2166 personnes ont été confirmées mortes, selon l'organisation des Casques blancs.

Les médias du régime syrien ont fait état de 1408 morts dans les zones contrôlées par le régime d'Assad.

12:00 GMT Le FMI écarte l’éventualité d’un grand impact du tremblement de terre sur le PNB de la Turquie

Le Directeur exécutif du Fonds Monétaire International, Mahmoud Mohieldin, a déclaré dimanche qu'il ne s'attendait pas à ce que l'impact du tremblement de terre sur l'économie de la Turquie soit aussi prononcé que celui enregistré après le tremblement de terre de 1999.

Mohieldin a ajouté qu'après l'impact initial qui serait enregistré au cours des prochains mois, les investissements des secteurs public et privé dans la reconstruction pourraient stimuler la croissance du PIB à l'avenir.

10:39 GMT MAE turc: La Grèce l’un des premiers pays à nous avoir proposé son aide

Le ministre des affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, a remercié la Grèce d’avoir été l’un des premiers pays à proposer son aide après les violents séismes qui ont frappé le sud de la Turquie, et ce lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue grec, Nikos Dendias.

Pour sa part, Dendias a présenté les condoléances du peuple grec à la Turquie, ajoutant que “la Grèce fera tout ce qui est nécessaire pour aider la Turquie dans ces moments difficiles”.

10:12 GMT L’émir du Qatar se rend en Turquie

L’émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, se rend dimanche en Turquie pour rencontrer le président Erdogan, après les violents tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays, a rapporté l’agence de presse qatarie.

07:28 GMT - Une fillette secourue après 146 heures passées sous les décombres

Les équipes de secours ont réussi à extirper une petite fille vivante des décombres, ce dimanche, après y avoir passé 146 heures à la suite du séisme qui a frappé Gaziantep, dans le sud de la Turquie.

Après avoir détecté un bruit sous les décombres d’un immeuble de 6 étages dans le district de Nizip, les équipes ont réussi à secourir l’enfant, après des efforts qui ont duré environ 9 heures. Après avoir été extirpée des décombres, la fillette blessée a été transportée à l’hôpital.

07:26 GMT - La Hongrie envoie des tentes militaires dans les zones sinistrées

Les forces de défense hongroises ont décidé d’envoyer 50 tentes militaires dans les zones touchées par le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie à l’aube de lundi dernier.

Le ministère hongrois de la Défense a déclaré samedi dans un communiqué que les Forces de défense hongroises avaient décidé d’envoyer 50 tentes militaires en Turquie pour atténuer les répercussions du tremblement de terre.

07:23 GMT - Un homme secouru après 149 heures passées sous les décombres

Les équipes de secours ont réussi, dimanche, à extirper un homme de 35 ans des décombres d’un immeuble, après y avoir passé 149 heures à la suite du tremblement de terre qui avait frappé Hatay, dans le sud de la Turquie.

Après avoir détecté des indices faisant état que la personne était toujours en vie sous les décombres d’un immeuble de 6 étages dans la ville d’Antakya à Hatay, les équipes ont intensifié leurs efforts pour la secourir.

Les équipes de secours ont réussi à sortir Mustafa Sarigül des décombres, après des efforts qui ont duré environ 5 heures, avec le soutien de l’armée turque et des équipes venues de Roumanie.

06:01 GMT - Plus de 2.000 personnes envoyées par l'AFAD pour aider les survivants à surmonter leurs traumatismesSelon l'AFAD, plus de 2 174 personnes et 327 véhicules ont été envoyés dans les régions frappées par le tremblement de terre afin d'apporter un soutien psychosocial aux survivants souffrant de traumatismes.

L'AFAD a également déclaré avoir déployé 175 960 tentes et 1 507 494 couvertures pour les personnes qui ont été déplacées après la catastrophe.

05:42 GMT - Les Koweïtiens collectent 67 millions de dollars pour les victimes du séisme en Turquie et en SyrieLes Koweïtiens ont collecté 20 millions de dinars koweïtiens (67 millions de dollars) pour les victimes du double tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Plus de 129 000 personnes ont participé à la collecte de dons organisée par le ministère koweïtien des affaires sociales pour aider les victimes du tremblement de terre.

Dans une interview accordée à la télévision d'État, le ministre des affaires étrangères, Sheikh Salem Abdullah Al Jaber Al Sabah, a remercié les donateurs pour leur participation massive.

03:40 GMT - Un adolescent extrait des décombres à Adiyaman 143 heures après les séismesUn adolescent de 17 ans a été sauvé dans le sud-est de la province d'Adiyaman, plus de 143 heures après la catastrophe survenue lundi.

L'adolescent a été secouru par une combinaison d'équipes de secours turques, pakistanaises et vietnamiennes.

00:03 GMT - Un bébé extirpé des décombres après y avoir survécu pendant 140 heures

Les équipes de sauvetage turques ont réussi à secourir un bébé de 7 mois coincé sous les décombres dans la province de Hatay, 140 heures après les tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie.

