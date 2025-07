La compagnie aérienne nationale turque Turkish Airlines a repris ses vols depuis l'aéroport de Hatay dans la région sud du pays frappée par le tremblement de terre.

"Nos vols depuis l'aéroport de Hatay ont repris", a déclaré sur Twitter Yahya Ustun, vice-président senior des relations avec les médias de Turkish Airlines.

Les vols effectués entre le 13 et le 19 février nécessiteront une réservation à l'avance pour faciliter le processus d'évacuation, a ajouté Ustun.

Les passagers sans réservation seront également acceptés en cas de places vacantes, a-t-il noté.

L'aéroport de Hatay, dont la piste a été endommagée à cause des tremblements de terre qui ont frappé la région lundi dernier, avait été fermé aux vols.

Au moins 29 605 personnes ont été tuées par les deux tremblements de terre massifs, a annoncé dimanche l'agence de gestion des catastrophes du pays.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont touché plus de 13 millions de personnes dans 10 provinces, dont Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plusieurs pays de la région, dont la Syrie et le Liban, ont ressenti les fortes secousses qui ont frappé la Turquie en l'espace de moins de 10 heures.