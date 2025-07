Une semaine est passée depuis les violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan des morts s’alourdit dans les deux pays, mais l’espoir persiste de trouver davantage de personnes vivantes sous les décombres.

Les équipes de recherche sont en course contre la montre à un moment où les experts considèrent que l'espoir de retrouver des personnes vivantes dans les décombres s'estompe à chaque jour qui passe. Voici les derniers développements pour la journée du lundi 13 février:

17:00 GMT - Une minute de silence observée à l'ouverture de la session plénière du Parlement européen en hommage aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie

"L'Europe est aux côtés des peuples de Turquie et de Syrie", a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en ouvrant la session plénière de quatre jours à Strasbourg, en France.

Elle a appelé les législateurs européens à honorer les victimes de la "destruction inimaginable" des tremblements de terre avec une minute de silence avant qu'ils ne commencent les travaux.

"Nos pensées vont aux familles des personnes tuées, piégées, blessées et à tous les sauveteurs qui luttent nuit et jour pour sauver des vies", a-t-elle ajouté.

16:50 GMT - Turquie : un garçon de 12 ans extrait vivant des décombres après 182 heuresUn jeune garçon de 12 ans a été extrait vivant des décombres, lundi, dans le district d'Antakya à Hatay, dans le sud de la Turquie.

Kaan, élève de 12 ans a été sauvé après être resté coincé 182 heures sous les décombres d'un bâtiment. Il a été conduit à l'hôpital après les premier contrôles.

16:30 GMT - La cheffe de la diplomatie française se rend à l’ambassade de Turquie pour présenter ses condoléances

La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a été reçue, lundi, à l’ambassade de Turquie à Paris, par l'ambassadeur Ali Onaner, à qui elle a présenté ses condoléances, après les séismes qui ont frappé le sud-est du pays, le 6 février courant.

À travers une publication sur les réseaux sociaux, la ministre des Affaires étrangères a fait savoir qu’elle s’est rendue à l’ambassade de Turquie "pour adresser (ses) condoléances au peuple turc dans cette terrible épreuve".

"La France reste solidaire et continuera à aider la Turquie, comme elle le fait par ses secouristes depuis le 1er jour", a-t-elle assuré.

Dimanche, Paris a envoyé un hôpital de campagne, accompagné de 87 personnels répartis entre "chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmiers, sages-femmes, radiologues, biologistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, auxiliaires de santé" qui "seront accompagnés d’une équipe logistique pour assurer le fonctionnement de l’hôpital", comme le précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.

15:35 GMT - Le Premier ministre pakistanais se rend à l'ambassade de Turquie pour exprimer sa solidarité avec les victimes du séisme

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif s'est rendu lundi à l'ambassade de Turquie à Islamabad pour exprimer le soutien de son gouvernement et exprimer sa solidarité avec les victimes des tremblements de terre.

L'ambassadeur turc Mehmet Pacaci a reçu Sharif et les membres de son cabinet, dont le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari, le ministre de la Justice Azam Nazir Tarar et le président de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, le lieutenant-général Inam Haider Malik, ont indiqué les médias officiels.

Sharif a promis qu'Islamabad continuera à soutenir Ankara "de toutes les manières possibles" jusqu'à la réhabilitation des victimes du séisme.

"La nation pakistanaise tout entière est attristée par les énormes dégâts et les pertes de vies humaines causées par les tremblements de terre. Nous considérons cela comme notre propre perte", a-t-il déclaré.

Sharif a déclaré que son gouvernement avait déjà lancé une campagne nationale pour collecter des fonds et des biens de secours pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Jusqu'à présent, Islamabad a envoyé plus de 150 tonnes de secours, notamment des tentes, des vêtements et des couvertures dans les régions de Turquie frappées par le séisme.

14:32 GMT – Des volontaires ouïghours réconfortent les survivants de la province de Kahramanmaras, en Turquie

"Dès que nous avons vu l'étendue des destructions, nous avons décidé de venir dans la province turque de Kahramanmaras pour aider comme nous le pouvions", a déclaré Seyit Tumturk, un Turc ouïghour originaire du Turkestan oriental.

Tumturk est le chef de l'Association de la culture et de la solidarité du Turkestan oriental et de l'Assemblée nationale du Turkestan oriental. Les deux organisations sont basées dans la province centrale de Kayseri en Turquie.

"Après avoir rassemblé les contributions d'aide à Kayseri, nous sommes immédiatement partis pour Kahramanmaras avec un camion rempli de nourriture, de vêtements, de couvertures et de matelas", a déclaré Tumturk, qui vit en Turquie depuis 1965.

14:00 GMT Des médecins koweïtiens effectuent des interventions chirurgicales au profit des victimes des séismes en Turquie

L'équipe médicale de la Fondation koweïtienne Zakat House, composée de 6 médecins et de deux assistants, procède à des opérations chirurgicales pour les blessés des tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie lundi dernier.

L'équipe médicale a effectué 4 interventions chirurgicales depuis samedi dans un hôpital privé du district de Reyhanli à Hatay, dans le sud de la Turquie.

Le chef de l'équipe médicale, le Dr Ibrahim Al-Tawalah, a déclaré à Anadolu que l'équipe a de l'expérience dans l'aide caritative et qu'elle venait dans la région depuis 7 ans pour soigner des Syriens.

Al-Tawala s’est dit attristé et choqué, ainsi que son équipe, par les dégâts causés par les séismes, affirmant que leur présence dans le pays est un "devoir humanitaire" en plus du lien de fraternité, de religion et de relations fortes entre le Koweït et la Turquie.

Le médecin a ajouté que le peuple koweïtien était attristé par la catastrophe et a lancé une campagne d'aide aux victimes du sinistre, d'une valeur de plus de 60 millions de dollars.

12h39 GMT La Turquie remercie la Libye et les pays frères pour leur soutien

Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, a remercié lundi la Libye et les pays frères pour leur soutien à la Turquie et loué l’élan de solidarité internationale avec la Turquie, suite aux séismes qui ont frappé le sud du pays, et ce lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue libyenne, Najla Al-Mangoush.

Cavusoglu a fait savoir que les autorités libyennes ont envoyé des équipes de secours et mis en place un hôpital de campagne à Hatay.

Il a ajouté que la Turquie a reçu des offres d’aide et de soutien de 99 pays, précisant que le nombre des membres d’équipes de secours internationales s’élève à présent à 9401 personnes.

Il a également noté que 91 pays se sont engagés à envoyer des milliers de tentes dans les zones sinistrées.

La ministre libyenne des AE a, pour sa part, affirmé que la Libye est totalement solidaire avec le peuple et le gouvernement turcs.

12h53 GMT Une église à Mersin ouvre ses portes aux personnes touchées par les séismes

L'église orthodoxe grecque de Mersin a ouvert ses portes aux victimes du tremblement de terre qui a frappé dix provinces turques, dans le sud du pays, afin de répondre à leurs besoins en matière de logement et de nourriture, a rapporté l’agence Anadolu.

L'église avait appelé les familles touchées par les séismes à s'y rendre après l'avoir converti en centre d'hébergement, en coordination avec le bureau du gouverneur de Mersin.

Le père Coskun Timur a déclaré à Anadolu que les portes de l’église sont ouvertes à tous sans discrimination, expliquant que ses responsables avaient mobilisé toutes leurs ressources pour servir les sinistrés.

12h51 GMT Deux personnes sauvées des décombres après 177 heures à Adiyaman et Hatay

Les équipes de secours ont réussi, lundi, à sortir deux personnes vivantes des décombres, 177 heures après le tremblement de terre survenu dans le sud de la Türkiye, la semaine dernière. Dès qu'il a été extrait des décombres, l'homme a été remis au personnel médical pour l'emmener à l'hôpital et y être soigné.

11h02 GMT Une fille de 6 ans secourue après 178 heures sous les décombres

Dans la province d'Adiyaman, dans le sud du pays, la petite Miray, 6 ans, a été secourue ce lundi après avoir passé 178 heures sous les décombres.

11h00 GMT 1,6 million de pains produits dans les cuisines des écoles ont été distribués

Alors que la totalité des écoles en Turquie sont fermées, les cuisines des établissements sont utilisées pour produire du pain afin de soutenir les régions touchées. Depuis une semaine, plus d’1,6 millions de pains ont été distribués.

10h12 GMT Une femme secourue à Hatay après 177 heures

Les équipes de sauvetage ont secouru une femme nommée Saadet Sendag à Hatay, après avoir passé 177 heures sous les décombres

10h03 GMT Un homme de 77 ans sauvé après 163 heures à Hatay

Ce lundi, les équipes de recherche et de sauvetage travaillant dans l'épave d’un bâtiment de quatre étages effondré lors du tremblement de terre ravageur dans le district d'Akevler à Hatay ont pu sauver un homme de 77 ans.

Suite à cette première intervention, Ateş a été remis aux équipes médicales de la ville.

9h46 GMT La distribution d'aliments pour les animaux se poursuit dans les zones touchées

Le ministre turc de l'Agriculture Vahit Kirişci a confirmé la distribution de nourriture pour les animaux dans la région de Kahramanmaras, fortement touchée par les tremblements de terre en Turquie.

“Notre distribution d'aliments pour animaux se poursuit sans interruption pour nos éleveurs sous la coordination de notre ministère. Avec notre personnel et nos citoyens philanthropes, nous sommes toujours aux côtés de nos agriculteurs. Nous serons unis, et nous surmonterons ensemble toutes les difficultés”, a déclaré le ministre sur Twitter.

09h25 GMT AFAD: 31.643 personnes ont péri dans les séismes en Turquie

La direction de gestion des catastrophes et des urgences a indiqué que le nouveau bilan des morts suite aux tremblements de terre en Turquie s’élève à 31.643 personnes.

AFAD a ajouté que 2724 répliques ont été enregistrées depuis les séismes qui ont frappé lundi le sud de la Turquie.

08h12 GMT Plus de 4300 personnes sont mortes dans le séisme en Syrie

Plus de 4300 personnes ont été tuées et 7600 autres blessées dans le nord-ouest de la Syrie à la suite des violents tremblements de terre et des répliques en Turquie voisine, a déclaré le bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans un communiqué lundi.

06h30 GMT La Chine envoie un deuxième lot d’aide aux zones sinistrées en Syrie

La Chine a envoyé un deuxième lot d’aide humanitaire aux zones touchées par le tremblement de terre en Syrie.

Des tentes, des produits de première nécessité, ainsi que des fournitures médicales, ont été fournis à la Syrie par la Croix-Rouge chinoise, a rapporté CCTV lundi.

La Chine a déjà engagé une aide financière à la Turquie et à la Syrie et envoyé un certain nombre d'équipes de secours de plusieurs régions du pays, dont 82 membres dépêchés par le gouvernement chinois.

L'Association chinoise pour la prévention des catastrophes a précédemment appelé les équipes de secours à annuler ou à suspendre leurs voyages afin de ne pas alourdir le fardeau sur les zones durement touchées et d'éviter les risques dus aux intempéries.

06h00 GMT - Une femme secourue à Gaziantep 170 heures après les tremblements de terre

Les équipes de sauvetage à Gaziantep ont sauvé une femme coincée sous les décombres pendant 170 heures.

Les reportages ont identifié la femme sous le nom de Sibel Kaya.

Des images qui ont circulé lundi sur les réseaux sociaux montraient la survivante, nommée Sibel Kaya, portant un masque à oxygène et enveloppée dans une couverture thermique alors que les médecins la portaient sur une civière.

