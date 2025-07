La France a déployé, à ce stade, 229 sauveteurs et un hôpital de campagne en Turquie, après les séismes meurtriers du 6 février, a annoncé lundi matin le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

"J’ai échangé avec mon homologue turc et j’ai pu lui assurer le soutien du ministère de l’Intérieur", a affirmé le responsable.

La France, qui a envoyé très rapidement deux détachements de sauveteurs et secouristes, a expédié dimanche matin, depuis l’aéroport Charles de Gaulle, un hôpital de campagne complet avec 87 membres du personnel médical pour le mettre en place sur les lieux.

L'hôpital de campagne sera installé à Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie.

Parmi les personnels français "figurent des chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmiers, sages-femmes, radiologues, biologistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, auxiliaires de santé" qui "seront accompagnés d’une équipe logistique pour assurer le fonctionnement de l’hôpital", précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Cet hôpital mobile "sera autonome pour 15 jours minimum et pourra assurer, en plus d'autres soins plus légers, de 10 à 15 interventions chirurgicales par jour", ont précisé dans un communiqué les pompiers du Gard, dans le sud de la France.

La structure de près de 2.000 m2 dispose d'un bloc d'accouchement, de deux blocs opératoires, d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'un local de stérilisation et d'une unité de réanimation, ainsi que de salles d'accueil et de suivi des blessés, selon la même source, qui précise que son déploiement pourra être prolongé si nécessaire.

Les opérations menées sur place, en étroite collaboration avec les autorités turques, sont coordonnées par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur, sur instructions du président Macron.

Le dernier bilan toujours provisoire des séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie, fait état, lundi, de 31.646 morts, d’après l’AFAD (agence de gestion des catastrophes et situations d’urgence).