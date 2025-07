17:05 GMT - Le président Recep Tayyip Erdogan s’est exprimé à l’issue de laréunionducabinetprésidentiel au siège de l’AFAD

Selon le président turc, le dernier bilan fait état de 35.418 morts, "Comme le constatent les spécialistes, nous faisons face à une catastrophe naturelle exceptionnelle" a-t-il rappelé. Au moins 250 000 fonctionnaires ont été envoyés dans les zones des tremblements de terre où ils ont d'ores et déjà pu intervenir auprès de 15 000 bâtiments sinistrés selon le président. "Dès mars, nous commencerons les travaux de construction de 30.000 logements dans la région" a-t-il annoncé, affirmant que les secours continueront "à travailler sans relâche jusqu’à ce que le dernier de nos concitoyens soit extrait des décombres".

Le président turc a également annoncé que "Les aides locales et internationales envoyées à l'AFAD ont atteint à ce jour 8,3 milliards de lires (410 millions d'euros)", et qu'une "aide d'urgence en liquide de 100 000 lire (5 000 euros)" sera octroyée aux proches de ceux qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre.

15:40 GMT - La Palestine a fait don de 20 000 sacs de couchage d'une valeur de 500 000 dollars pour les victimes des tremblement de terres en Turquie

Le ministre palestinien des Dotations et des Affaires religieuses Hatem al-Bakri a déclaré lors d'une conférence de presse à Hébron, qu'environ 4 800 000 shekels (1,37 millions de dollars) ont été collectés jusqu'à présent pour les victimes des tremblements de terre.

"Environ 500 000 dollars de ces dons ont été alloués à l'achat de 20 000 sacs de couchage", a ajouté le ministre.

La Palestine a déjà dépêché une équipe de 73 personnes pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

13:58 GMT - Erdogan: notre peuple saura surmonter cette lourde épreuve comme il l’a déjà fait dans le passéLe président turc

Recep Tayyip Erdogan a pris la parole au siège de l’AFAD, à Ankara, avant la réunion du cabinet présidentiel.

Erdogan a tenu à rassurer les sinistrés que la Turquie s’engageait à reconstruire les provinces dévastées par les séismes dans l’année courante.

Le président turc a par ailleurs affirmé que “le peuple turc saura surmonter cette lourde épreuve comme il l’a déjà fait dans le passé“.

11:45 GMT - OMS: Les séismes qui ont frappé la Turquie sont les pires catastrophes naturelles qu'ait connues l’Europe depuis un siècle

Le directeur européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge, a déclaré que les séismes qui ont frappé la Turquie sont "les pires catastrophes naturelles qu'ait connues l’Europe depuis un siècle".

10:53 GMT - AFAD: Le nouveau bilan des victimes des séismes s’élève à 31.974 morts

La direction de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a indiqué que 31.974 personnes ont perdu la vie lors des séismes.

10h33 GMT Les deux frères qui sont sortis vivants des décombres ce mardi matin s’accrochaient à la vie en buvant de la protéine en poudre.

Baki Yeninar, 21 ans, qui a été sauvé ce mardi avec son frère après avoir passé plus de huit jours sous les décombres d’un immeuble de Kahramanmaras, a donné des détails sur ses 198 heures passées entre les gravats. Le bijoutier de 21 ans qui a pu discuter un moment avec les équipes de secours l’ayant sauvé, a déclaré qu’il partageait avec son frère des protéines en poudre pour rester en vie.

09h58 GMT Erdogan: Le désastre que nous vivons montre encore une fois l’importance de la solidarité internationale

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé mardi que le désastre que vit la Turquie par les temps présents suite aux séismes montre encore une fois l’importance de la solidarité internationale.

S'adressant au Sommet mondial des gouvernements à Dubai, à travers une vidéo pré-enregistrée, Erdogan a assuré que les travaux de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées dans le sud de la Turquie commenceront très prochainement.

08h50 GMT - Cavusoglu remercie les équipes israéliennes

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a remercié les équipes israéliennes pour leur contribution et leur soutien aux efforts de recherche et de sauvetage à Kahramanmaras frappée par le tremblement de terre, et ce lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue israélien Eli Cohen.

Cavusoglu a par la même occasion appelé son homologue israélien à préserver le statut de la Mosquée Al-Aqsa.

De son côté, Cohen a fait part de la solidarité d’Israël avec le peuple turc en ces temps difficiles, s’engageant à faire tout ce qui est nécessaire pour lui apporter de l’aide.

"Nous sommes reconnaissants pour ce que la Turquie a fait pour la communauté juive. De nombreux Israéliens ont exprimé leur volonté de contribuer aux efforts de soutien", a-t-il ajouté.

08h25 GMT - L'Ouzbékistan envoie 170 tonnes d'aide humanitaire aux victimes du séisme en TurquieL'Ouzbékistan a envoyé 170 tonnes d'aide humanitaire à bord de 6 avions cargos aux victimes des tremblements de terre.

L'ambassade d'Ankara à Tachkent a indiqué, dans un communiqué publié mardi, que la campagne de collecte d'aides supervisée par l'ambassade se poursuivait toujours en Ouzbékistan.

Selon le communiqué, 45 tonnes d'équipements médicaux, 8 tonnes de denrées alimentaires et 90 tonnes de vêtements, ainsi que du matériel de nettoyage, des générateurs d'électricité et des chauffages, ont été envoyés.

07h22 GMT - Syrie: les efforts de recherche de survivants sur le point de se terminer, selon les Casques blancsLes opérations de recherche d’autres survivants sous les décombres sont sur le point de se terminer dans le nord-ouest de la Syrie huit jours après le tremblement de terre dévastateur, a annoncé mardi le principal groupe de secours des Casques blancs.

"Les opérations sont sur le point de toucher à leur fin. Les indications que nous avons sont qu’il n’y a pas de (rescapés) mais nous essayons de faire nos dernières vérifications et sur tous les sites", a déclaré Raed al Saleh qui dirige le groupe des Casques blancs.

Le groupe, qui a des secouristes dans toute la région où des quartiers et des villages entiers ont été anéantis, a déclaré qu’il recueillait également les noms des personnes disparues.

07h01 GMT - Un jeune homme extrait vivant des décombres à Adiyaman 198 heures après la catastrophe

Les miracles se poursuivent en Turquie. Ce mardi matin, une troisième personne vient d'être évacuée des décombres 198 heures après le premier séisme qui a touché le sud de la Turquie lundi dernier.

07h00 GMT - Un avion d'aide saoudien a atterri à l'aéroport international d'AlepUn avion d’aide saoudien a atterri pour la première fois mardi à l’aéroport international d’Alep en Syrie, ont annoncé les médias du régime syrien.

La télévision publique saoudienne a déclaré qu’un avion était parti pour Alep transportant plus de 35 tonnes d’aide.

06h42 GMT - Deuil national en Albanie et en Macédoine du Nord en hommage aux victimes des séismes

L'Albanie et la Macédoine du Nord ont décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes des séismes dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie le 6 février.

Dans ce contexte, les drapeaux ont été mis en berne sur tous les bâtiments publics et les représentations étrangères en Albanie.

Le drapeau de l'Albanie a également été mis en berne au siège de l'OTAN. À son tour, le gouvernement de la Macédoine du Nord a déclaré lundi dans un communiqué le deuil national, adressant ses condoléances au peuple turc pour les victimes des tremblements de terre.

06h34 GMT Deux personnes extraites vivantes des décombres à Kahramanmaras 198 heures après la catastrophe

Neuf jours après les catastrophes qui ont ravagé le sud-est de la Turquie et une partie de la Syrie, deux nouvelles personnes (deux frères de 17 et 21 ans), ont été sauvées ce mardi matin après 198 heures sous les décombres dans la ville de Kahramanmaras.

06h14 GMT Les législateurs sud-coréens ont annoncé faire don de 3 % de leur salaire pour soutenir les familles des victimes

L'Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté mardi une résolution pour soutenir la Turquie après les tremblements de terre dévastateurs. Les législateurs ont annoncé faire don de 3 % de leur salaire pour soutenir les familles des victimes.

05h40 GMT La Syrie accepte d'ouvrir deux nouveaux points de passage pour l’aide humanitaire

Le régime syrien de Bachar al-Assad a accepté d'ouvrir deux nouveaux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest du pays tenu par l'opposition afin de fournir l'aide et les équipements nécessaires pour venir en aide aux populations sinistrées, ont annoncé les Nations Unies.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'accord d'ouverture des points de passage à Bab Al-Salam et Al Raee pour une période initiale de trois mois.

05h30 GMT La Turquie offre toutes les facilités pour le transfert des aides en Syrie

Le représentant de la Turquie à l'ONU, Feridun Sinirlioglu, a fait savoir aux membres du Conseil de sécurité, lors d’une session spéciale à huit clos, que l'aide humanitaire onusienne et celle d’autres pays à destination du nord-ouest de la Syrie pourrait traverser les portes frontalières turques. Il a noté à cet égard que la Turquie fournissait tous les efforts nécessaires pour faciliter le passage des aides.

Sinirlioglu a également informé les pays membres du Conseil de sécurité de l'étendue des tremblements de terre, des besoins urgents, des efforts de secours pour les sinistrés et de l'aide internationale.

A ce titre, le représentant de la Turquie a remercié la communauté internationale pour sa solidarité.

05h15 GMT Arrestation de 97 suspects pour pillage de bâtiments endommagés par les séismes

Les forces de sécurité turques ont arrêté au moins 97 suspects pour avoir pillé des bâtiments endommagés après les puissants tremblements de terre qui ont secoué la région, a rapporté l’agence Anadolu citant des sources bien informées.

Selon des sources qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison des restrictions imposées aux médias, le parquet général a ouvert une enquête sur des incidents de "vol, pillage, abus de confiance et fraude à l'aide de systèmes d'information".

05h00 GMT Le conseil présidentiel tient mardi une réunion sur les récents séismes

Le conseil présidentiel turc tiendra mardi une réunion axée sur les récents tremblements de terre meurtriers, a déclaré le vice-président Fuat Oktay.

La réunion du Cabinet aura lieu au siège de l'agence de gestion des catastrophes et des urgences.

"Nous allons convoquer le Cabinet sous la présidence de notre président (Recep Tayyip Erdogan) et notre ordre du jour est entièrement consacré aux catastrophes actuelles, à la dernière situation et aux mesures prises et à prendre", a déclaré Oktay aux journalistes.

