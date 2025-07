Les deux séismes de lundi dernier, de magnitude 7,7 et 7,6, ont affectédes dizaines de milliers de personnes dans les provinces du sud-est de la Turquie et en Syrie voisine.

Le nombre total de morts dans les deux pays a dépassé les 36 000, ce qui en fait l’un des tremblements de terre les plus meurtriers du siècle.

De temps à autre, des images, montrant des secouristes en train d'extraire des nourrissons et des enfants en bas âge du plus profond des décombres, circulent abondamment sur les réseaux sociaux, et des personnes du monde entier qualifient ces histoires de survie de "miracles".

Voici quelques-uns des sauvetages miraculeux d'enfants qui ont surpris les internautes ces derniers jours.

1. Hamza, un bébé de sept mois, a été secouru dans la province de Hatay, l'une des régions les plus touchées de Turquie, après avoir été otage des décombres pendant plus de 140 heures.

2. Aliye Dagli, une petite fille de deux ans, a également été extraite vivante des décombres à Hatay grâce aux efforts de l'équipe de recherche et de sauvetage et des bénévoles de l'AFAD, près de 133 heures après les tremblements de terre dévastateurs. Le bébé, transporté en ambulance par le personnel médical, a été soigné.

3. Un bébé âgé d'environ deux mois a été retrouvé vivant 128 heures après le séisme à Hatay. L’image du bébé indemne pendant près de cinq jours a impressionné, ému les gens jusqu’aux larmes et réchauffé de nombreux cœurs. Les efforts pour identifier le bébé sont en cours car ses parents sont toujours portés disparus.

4. Un enfant de 15 mois, Yusuf Huseyin, a été extrait après la 105e heure du tremblement de terre. Environ 20 minutes plus tard, son frère Mohammed Huseyin, âgé de 7 ans, a été sorti du même tas de dalles de béton de ce qui était un immeuble de trois étages à Hatay.

5. Âgé de 10 jours seulement, Yagız Ulas est peut-être le plus jeune survivant du tremblement de terre. Sa mère et lui ont été sauvés des décombres à Hatay. Ils avaient alors passé 101 heures sous les décombres, bravant le froid glacial de l'hiver.

6. À Kahramanmaras, l'épicentre du tremblement de terre dévastateur, la petite Raha, âgée d'un an, et sa mère Ela Hamoko, d'origine syrienne, ont été secourues après avoir été piégées sous les gravats pendant 81 heures.

7. Hazal Guner, cinq ans, a été secourue à Hatay après être restée prisonnière des décombres pendant 72 heures. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait boire de l'eau lorsqu'elle a été extraite des décombres, elle avait ému et fait sourire la toile en répondant : "Non, je n'ai pas encore été examinée". Elle a été emmenée avec sa mère à l'hôpital pour un examen médical.

Nourrissons non accompagnés

Le ministère turc de la Famille et des Services sociaux, a déclaré qu'il avait placé tous les enfants non accompagnés dans des abris gérés par l'État.

Il a déclaré que des procédures appropriées seront lancées pour trouver des foyers d'accueil adaptés aux mineurs et aux enfants non accompagnés afin de leur fournir un environnement stable et sûr pour qu'ils puissent grandir et s'épanouir.

Jusqu'à présent, 263 enfants ont été extraits des décombres, selon le ministère. Parmi eux, 162 enfants reçoivent un traitement médical dans différents hôpitaux et 101 sont envoyés dans des foyers gérés par le ministère.