Les membres du Rize Off-Road Sports Club en Turquie n'ont pas perdu une minute pour se rendre dans la région du pays frappée par le double séisme afin de venir en aide aux victimes.

“Après une communication rapide avec les autorités, nous nous sommes rapidement rassemblés et avons pris une remorque avec nos véhicules que nous utilisons maintenant pour répondre aux besoins humanitaires. Le trajet, qui dure normalement environ huit heures, a duré 24 heures en raison des conditions météorologiques difficiles. Neige et trafic intense, nous avons rencontré toutes sortes d'obstacles en essayant d'atteindre Kahramanmaras“, explique Orhan Kandemir, membre du club de sport, à l’agence Anadolu.

Le groupe fait partie d'un cercle plus large de bénévoles de Rize. Ils ont non seulement apporté des produits de première nécessité, mais aussi des outils et des véhicules nécessaires pour soutenir les efforts de sauvetage.

"Nous avons apporté des excavatrices, des générateurs et des véhicules de mission de sauvetage. Nous avons également réussi à préparer trois camions remplis d'aides", indique-t-il.

"Nous nous préparons à apporter du bois et du charbon"

Erkan Kismir, homme d'affaires et pilote tout-terrain de Rize, se tient devant une tente et distribue du matériel médical et des vêtements. À côté de lui se trouve son ami Hasan qui distribue du thé et du café à tous ceux qui, sur la route, aident les victimes ou attendent que leurs proches soient sauvés des décombres.

"Nous savions qu'il faisait froid avant notre arrivée, alors nous avons même apporté des crèmes et des lotions pour les mains. Des dizaines de volontaires ont rapidement préparé des produits de boulangerie chez eux. Toutes les aides ont été rapidement préparées avant notre départ ", raconte Kismir, précisant avoir apporté des livres pour les adolescents.

Le groupe Rize opère non seulement dans le centre-ville de Kahramanmaras, mais apporte également de l’aide dans les régions rurales.

"Nous avons roulé 125 kilomètres pour atteindre un village isolé. Ils étaient vraiment désespérés. Nous continuerons à distribuer de l'aide. Nous nous préparons maintenant à apporter du bois et du charbon pour ceux qui restent à l'extérieur dans les tentes", indique Kismir.

Le 6 février, deux tremblements de terre massifs, dont l’épicentre est situé Kahramanmaras, ont frappé le sud de la Turquie,secouant neuf autres provinces – Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye et Sanliurfa.

Les secousses de magnitude 7,6 et 7,7 ont également causé des destructions dans le nord de la Syrie.

Plus de 31 600 personnes ont été tuées en Turquie, selon les derniers chiffres officiels, tandis que le nombre de morts a dépassé les 3 600 en Syrie.