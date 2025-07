Les 35 418 décès confirmés mercredi ont déjà dépassé le bilan enregistré lors du tremblement de terre massif d'Erzincan en 1939 qui a tué environ 33 000 personnes.

En Syrie, le nombre de morts a atteint 5 814, selon les derniers chiffres de l'ONU, portant le nombre total de morts dans les deux pays à plus de 41 232.

Voici comment aider les victimes.

17:22 GMT - L’Ouzbékistan a envoyé 270 tonnes d’aides humanitaires aux sinistrés

L’Ouzbékistan a envoyé 270 tonnes d’aides humanitaires aux victimes des tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie.

Ihsan Kurt, membre du Conseil d’administration de l’Association des hommes d’affaires ouzbeks-turcs (UTID), a déclaré que la campagne d’aide lancée pour soutenir la Turquie se poursuit dans tout le pays avec le soutien du peuple ouzbek et des autorités officielles sous la coordination de l’ambassade. Le gouvernement et le peuple ouzbeks ont fourni toutes sortes de soutien aux victimes des tremblements de terre.

D’autre part, une équipe ouzbèke de recherche et de sauvetage de 100 personnes est présente dans les zones sinistrées, où les chefs ouzbeks offrent deux repas par jour à 10 mille personnes et 71 personnels de la santé travaillent dans l’hôpital de campagne créé par l’Ouzbékistan.

14:04 GMT - 3 nouveaux sauvetages après 228 heures sous les décombres

3 personnes ont été extraits vivants des décombres des bâtiments effondrés suite aux séismes qui ont secoué plusieurs villes turques dans le sud du pays.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont réussi à sauver, mercredi, une mère et ses deux enfants après 228 heures sous les décombres à Hatay.

Les miraculés ont immédiatement été hospitalisés.

11h45 GMT - Sauvetage miraculeux d’une femme après 227 heures

Les équipes de recherche et de sauvetage ont réussi à extraire, mercredi, une femme des décombres des bâtiments effondrés.

Cemile Kekec, 74 ans, a été sortie vivante des décombres miraculeusement après 227 heures à Kahramanmaras.

La vieille dame a été hospitalisée.

11h33 GMT - Plus de 50 000 bâtiments endommagés doivent être détruits

50 576 bâtiments endommagés devaient être démolis dans les zones touchées par le tremblement de terre, a déclaré le ministre turc de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, Murat Kurum.

Selon les conclusions de l'évaluation des dommages, le gouvernement a inspecté 387 346 bâtiments dans les 10 provinces du pays et 279 655 d'entre eux sont des bâtiments légèrement endommagés ou non endommagés, a-t-il déclaré.

"Nous allons rapidement démolir ce qui doit l'être et construire des bâtiments sûrs", a ajouté le ministre.

09h28 GMT - Cavusoglu remercie l'Arménie pour sa solidarité

Lors d’une conférence de presse avec son homologue arménien, le ministre turc des Affaires étrangères a remercié l’Arménie pour sa solidarité et son soutien. "L’Arménie a envoyé 100 tonnes d’aide humanitaire, agit en pays frère avec solidarité et soutien continu" a-t-il déclaré.

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a de son côté présenté les condoléances de son pays au peuple turc et a promis plus d’aides.

"En me rendant en Turquie dans ces moments difficiles, je réitère notre volonté de construire la paix" a-t-il ajouté.

08h40 GMT - Une femme de 42 ans sauvée 222 heures après le séisme

Les équipes de recherche et de sauvetage turques ont sauvé Melike Imamoglu des décombres 222 heures après le séisme.

Le sauvetage miracle a eu lieu mercredi à Kahramanmaras, l'épicentre des deux puissants tremblements de terre qui ont touché environ 15 millions de personnes.

08h36 GMT - Les Émirats arabes unis ont envoyé 60 avions de secours en Turquie et en Syrie depuis les séismes

Les Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé mercredi, que soixante avions au total, tous chargés de fournitures médicales et de produits alimentaires, avaient été envoyés en Turquie et en Syrie pour venir en aide aux personnes touchées par les tremblements de terre. Les avions-cargos transportaient 1 375 tonnes de denrées.

Lire aussi : Les Émirats arabes unis ont envoyé 60 avions de secours en Turquie et en Syrie depuis les séismes

08h00 GMT - Les équipes bosniaques ont réussi à sauver 26 personnes

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a annoncé l’arrivée en Turquie d’équipes de recherche et de sauvetage de Bosnie.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue bosniaque Elmedin Konakovic, Cavusoglu a indiqué que 13 équipes bosniaques composée de 230 personnes en total contribuent aux efforts de sauvetages dans les zones sinistrées par les séismes dans le sud de la Turquie et ont réussi à sauver 26 personnes jusqu’à maintenant.

Ces équipes ont également fourni des tentes et promis d’acheminer davantage de fournitures humanitaires, a-t-il ajouté.

08h00 GMT - Le Pakistan a envoyé à la Turquie 6,7 tonnes de matériel de secours

Le Pakistan a envoyé mercredi 6,7 tonnes de matériel de secours, principalement des tentes hivernales, pour les victimes du tremblement de terre en Turquie.

Ce nouvel envoi, qui s’inscrit dans le cadre du soutien continu d’Islamabad aux citoyens de Turquie et de Syrie touchés par le séisme, a été effectué par un vol de Pakistan International Airlines, selon un communiqué de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Islamabad a déjà envoyé plus de 150 tonnes de matériel de secours, y compris des tentes, des vêtements et des produits alimentaires, ainsi que des volontaires et des équipes de secours formés par l’armée et les civils dans les régions touchées par le séisme en Turquie.

07h50 GMT - Grèce: des tonnes d'aides pour les victimes du tremblement de terre en Turquie

Une collecte de tonnes d’aide humanitaire a été observée dans la région de l’Attique en Grèce, y compris la capitale Athènes, dans le cadre d’une campagne au profit des victimes du tremblement de terre survenu lundi dernier en Turquie.

Le correspondant d’Anadolu a déclaré que l’aide avait été collectée avec le soutien de 60 municipalités appartenant à cette région ainsi que d’un grand nombre de donateurs, puis triée avec la contribution de la communauté turque locale.

07h40 GMT - L'OTAN s'apprête à envoyer 1 000 maisons préfabriquées aux victimes des tremblements de terre en Turquie

Le Commandement conjoint des forces alliées à Naples a déclaré dans un communiqué que les préparatifs se poursuivent pour envoyer des maisons préfabriquées aux victimes des séismes qui ont frappé le sud de la Turquie, afin de leur assurer un abri.

Le transfert du premier lot de maisons préfabriquées aura lieu la semaine prochaine, selon la même source.

07h35 GMT - Équipe de secours australienne : l'ampleur de la catastrophe en Turquie est "incroyable"

Grant Rice, le chef de l’équipe australienne participant aux opérations de recherche et de sauvetage dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, a fait savoir que l’ampleur du tremblement de terre qui a frappé le sud du pays était "incroyable".

Dans une interview accordée à Anadolu, Rice a indiqué que le séisme a causé d’importants dégâts dans la région et qu’il a été impressionné par la capacité de résistance du peuple turc, notant qu’il faudra beaucoup de temps pour surmonter les dégâts. Il a souligné que l’équipe australienne avait fait de son mieux pour aider les victimes de la catastrophe, en coopération avec l’AFAD (Direction de la gestion des catastrophes et des situations d’urgences).

L’équipe australienne, arrivée lundi à Hatay, comprend 72 experts et fait partie du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage.

04h49 GMT – la Pologne va envoyer un nouveau lot de fournitures d'aide à la Turquie

La Pologne enverra un nouveau lot de fournitures d'aide à la Turquie frappée par le séisme, a rapporté mercredi l'agence de presse Anadolu.

L'ambassadeur turc Cengiz Kamil Fırat a déclaré à Anadolu que la Pologne avait envoyé une équipe de secours ainsi qu'un hôpital de campagne avec du matériel médical, des médecins et des infirmières en Turquie.

"L'équipe de secours a servi dans la province d'Adiyaman et a secouru 12 de nos citoyens. Nous leur en sommes vraiment reconnaissants. Toutes les équipes polonaises reviendront demain et nous aimerions les accueillir avec des banderoles et des drapeaux. Nous tenons à vous remercier " a-t-il indiqué.

Pour le live blog du mardi 14 février, cliquez ici