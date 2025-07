Deux avions militaires tunisiens ont décollé vers la Syrie et la Turquie, ce mercredi, transportant environ 20 tonnes d'aides médicales et alimentaires, ainsi que des couvertures destinées aux victimes des séismes qui ont secoué les deux pays, la semaine dernière.

"Le personnel de la protection civile, du Croissant-Rouge tunisien et les médecins qui ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées par les séismes reviendront à bord des deux avions", indique un communiqué du ministère tunisien de la Défense.

Le 7 février dernier, les autorités tunisiennes avaient dépêché deux envois d'aides humanitaires et deux équipes de secours en Turquie et en Syrie, dans le cadre des efforts internationaux intensifs et urgents pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre dévastateurs, et pour participer aux efforts de recherche de survivants sous les décombres.

L'équipe de secours tunisienne envoyée en Turquie est composée de 41 personnes accompagnées de 4 chiens, équipés des dernières technologies, telles que les drones, pour rechercher les personnes piégées sous les décombres.

L'équipe tunisienne de sauvetage déployée en Syrie inclut 20 membres, équipés des mêmes dispositifs de pointe pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage.

Dans les quelques heures qui ont suivi la catastrophe, le Croissant-Rouge tunisien s'est engagé à venir en aide aux victimes des séismes en Syrie et en Turquie, appelant "ceux qui souhaitent faire un don aux deux peuples, à communiquer avec la cellule de coordination des aides".

Le ministère des Affaires sociales avait annoncé la mise en place d’un centre de dons dans le siège central de l'Union tunisienne de solidarité sociale dans la capitale, en faveur des victimes des séismes en Syrie et en Turquie.