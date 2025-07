Onze jours après le double séisme, le représentant de l'OMS en Turquie, Batyr Berdyklychev, a déclaré que l'organisation travaille avec les autorités turques pour renforcer la prévention contre les maladies d'origine hydrique, la grippe saisonnière et le COVID-19 parmi les personnes déplacées.

Il a ajouté qu'il était nécessaire de renforcer l'approvisionnement en eau, car la pénurie "augmente le risque de maladies hydriques et de flambées de maladies transmissibles."

17h05 GMT - l'ONU lance un appel pour récolter un milliard de dollars

Les Nations unies lancent un appel à l'aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour la Turquie dévastée le 6 février par un séisme qui a fait, dans ce pays et en Syrie, au moins 40.000 morts, a annoncé jeudi le secrétaire général Antonio Guterres.

"Le financement -qui couvre une période de trois mois- portera assistance à 5,2 millions de personnes et permettra aux organisations d'aide de renforcer leur soutien crucial aux efforts conduits par le gouvernement" de la Turquie, "frappée par le tremblement de terre le plus dévastateur dans lepays en un siècle", a écrit M. Guterres dans un communiqué.

Il a "exhorté la communauté internationale à agir davantage et à financer dans sa totalité cet effort vital pour répondre à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps".

14h25 GMT - Le Japon a promis jeudi 27 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence aux personnes touchées par deux tremblements de terre massifs en Turquie et en Syrie.

Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a déclaré aux journalistes que l'aide sera acheminée aux deux pays frappés par le tremblement de terre par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM) et d'organisations non gouvernementales japonaises.

Les détails du programme d'aide sont en cours d'élaboration, a déclaré Yoshimasa, cité par la chaîne de télévision locale NHK. Tokyo continuera "d'agir rapidement" et de fournir une assistance de toutes les manières nécessaires aux victimes du tremblement de terre, a-t-il ajouté.

14h00 GMT - La Corée du Sud débloque un million de dollars pour endiguer les effets des séismes en Syrie

La Corée du Sud a annoncé jeudi qu'elle fournirait une aide humanitaire d'un million de dollars à la Syrie pour l'aider à faire face aux répercussions des tremblements de terre qui a frappé le nord du pays.

Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Lim Soo-suk, a déclaré dans un communiqué de presse que son pays fournirait une aide humanitaire à la Syrie d'une valeur d'un million de dollars par l'intermédiaire du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, selon l'agence locale "Yonhap".

14h00 GMT - L'Azerbaïdjan envoie un nouveau lot d'aide humanitaire

L'Azerbaïdjan a déclaré jeudi avoir envoyé un autre lot d'aide humanitaire à la Turquie alors que l'aide continue d'affluer dans le pays à la suite du double séisme qui a frappé le sud du pays.

"Sous les instructions du premier vice-président azerbaïdjanais, président de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, un autre lot d'aide humanitaire a été envoyé aux victimes du violent tremblement de terre qui a frappé la Turquie lundi", indique un communiqué de la Fondation Heydar Aliyev.

Le communiqué indique que l'aide humanitaire qui pèse 105 tonnes et contient des radiateurs et des tentes, est acheminée par avion vers la région.

11h00 GMT - l’Afrique exprime sa "compassion collective" envers les "pays frères"

Ouvrant les travaux de la 42e session du Conseil exécutif et de la 36e session de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA) à Addis Abeba, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a demandé aux participants d’observer une minute de silence "en solidarité" avec les "pays frères" que sont la Turquie et la Syrie, suite à la terrible tragédie, a indiqué l’UA dans un communiqué.

"Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre compassion collective envers ces pays frères sinistrés. L'Afrique entière compatit avec les familles des victimes", a déclaré le président de la Commission de l’UA selon ce communiqué.

09h45 GMT - Cavusoglu remercie l'OTAN pour son soutien

Lors d’une conférence de presse avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a remercié l'alliance pour sa solidarité et son soutien. "Un grand nombre de pays alliés de l’Otan nous ont aidé à nous remettre de cette catastrophe. Il a été convenu que l’OTAN nous envoie des maisons préfabriquées au profit des victimes du tremblement de terre" a-t-il déclaré.

Stoltenberg a de son côté présenté ses condoléances au peuple turc. "[Les tremblements de terre en Turquie] sont la catastrophe la plus meurtrière et la plus horrible sur le territoire de notre Alliance depuis la création de l'OTAN" a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’OTAN rencontrera également le président Recep Tayyip Erdogan avant de visiter les zones affectées par le tremblement de terre.

09h30 GMT - Une jeune extraite des décombres 248 heures après les séismes

Aleyna Olmez, 17 ans, a été sauvée des décombres du bâtiment dans lequel elle était piégée à la 248e heure du tremblement de terre à Kahramanmaras.

08h26 GMT - Le nouveau bilan en Turquie fait état de 36 187 morts

Selon le dernier bilan de la Direction de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), 36 187 personnes ont perdu la vie et 108,68 personnes ont été blessées et 216 347 sinistrés ont été évacués de la région vers d'autres provinces.

Plus de 253 000 membres du personnel de recherche et de sauvetage travaillent actuellement sur le terrain, a déclaré l'AFAD dans son communiqué.

08h00 GMT - Aux Pays-Bas, une campagne de don a récolté près de 89 millions d'euros

Selon l'organisation d'aide Giro555, orchestrée conjointement par 11 ONG du pays, 8 921 468 euros ont été récolté lors de la "Journée nationale d'action" pour venir en aide aux victimes des séismes.

De nombreux artistes néerlandais, dont la chanteuse néerlandais d'origine turque Karsu Dönmez et la chanteuse Hadise, ont participé aux émissions en direct diffusées par de nombreuses télévisions et radios.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a également invité les internautes à rejoindre la campagne dans une vidéo partagée sur Twitter.

06h40 GMT - La Tunisie dépêche 2 avions d'aides en Turquie et en Syrie

Deux avions militaires tunisiens ont décollé vers la Syrie et la Turquie, ce mercredi, transportant environ 20 tonnes d'aides médicales et alimentaires, ainsi que des couvertures destinées aux victimes des séismes qui ont secoué les deux pays, la semaine dernière.

"Le personnel de la protection civile, du Croissant-Rouge tunisien et les médecins qui ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées par les séismes reviendront à bord des deux avions", indique un communiqué du ministère tunisien de la Défense.

06h00 GMT - Une campagne de dons télévisée nationale récolte plus de 5 milliards d’euros

Huit chaînes de télévision turques diffusées en direct ont parvenu à générer plus de 5,7 milliards d’euros (115,1 milliards de livres turques) pour aider les victimes des tremblements de terre.

0444 GMT - Le Premier ministre pakistanais se rendra dans les zones touchées par le tremblement de terre en Turquie

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif effectuera une visite de deux jours en Turquie à partir de jeudi pour exprimer sa solidarité avec les victimes de la catastrophe du 6 février.

Au cours de sa visite, Sharif rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan pour "transmettre personnellement ses sincères condoléances au nom de toute la nation pakistanaise en raison des pertes de vies précieuses et des dégâts considérables causés par le(s) tremblement(s) de terre".

Il visitera également les zones touchées par le tremblement de terre dans le sud de la Turquie et échangera avec les équipes pakistanaises de recherche et de sauvetage déployées dans la région.

