Les Nations Unies ont lancé, jeudi, un appel à l’aide internationale pour récolter un milliard de dollars au profit des victimes des tremblements de terre en Turquie, a annoncé le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Par voie de communiqué, le chef de l’ONU a déclaré que ce financement, qui couvre une période de trois mois, permettra aux organisations humanitaires de renforcer leur contribution et leur soutien aux efforts de réponse menés par le gouvernement turc.

Il a ajouté que cette aide portera assistance à 5,2 millions de personnes dans les domaines de la sécurité alimentaire, la protection, l'éducation, l'eau et les abris.

“La Turquie est le pays qui abrite le plus grand nombre de réfugiés au monde, et fait preuve d'une énorme générosité envers ses voisins syriens depuis des années”, a rappelé Guterres.

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 1,7 million de réfugiés vivent dans les 10 provinces turques touchées par les tremblements de terre.

“Il est temps dorénavant que le monde soutienne le peuple turc, tout comme il s'est montré solidaire d'autres personnes en quête d’aide”, a insisté le chef de l’ONU.

Et Guterres d’ajouter : “J'exhorte la communauté internationale à intensifier et à financer intégralement cet effort pour répondre à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre époque”.

Le 6 février courant, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​