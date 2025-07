Organisations internationales, gouvernements de pays frères et amis et différents peuples ne cessent de faire montre de leur solidarité, alors que le bilan des victimes dans les deux pays dépasse 43.000 morts. Voici les derniers développements pour la journée du vendredi 17 février:

19h30 GMT Le bilan des victimes des séismes en Turquie passe à 39.672 morts

Le ministre de l’Intérieur turc Suleyman Soylu a indiqué, vendredi, que le bilan des victimes des séismes dans le sud de la Turquie est passé à 39.672 morts.

18h20 GMT Les Etats-Unis s’engagent à continuer d’aider la Turquie frappée par les séismes

L'ambassadeur des Etats-Unis à Ankara, Jeffry Flake, a déclaré que son pays continuerait à fournir de l'aide aux régions touchées par les séismes en Turquie.

"Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'USAID (Agence américaine pour le développement international), a annoncé une première tranche d'une subvention de 85 millions de dollars et d'autres seront bientôt annoncées", a déclaré Flake.

L’ambassadeur a également souligné que les Etats unis contribuent par l'intermédiaire de l'ONU.

18h00 GMT Oktay : Un peu moins de 200 opérations de recherche sont en cours

Le vice président turc Fuat Oktay a indiqué vendredi que moins de 200 opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours dans 11 provinces touchées par les séismes dans le sud du pays.

Il a également fait savoir que plus de 374.000 personnes ont été évacuées des zones sinistrées.

17h01 GMT - Sauvetage miraculeux d’un homme de 45 ans, 278 heures après les séismes

Les équipes de recherche et de sauvetage ont réussi à extraire, vendredi, un homme des décombres d’un bâtiment effondré à Hatay.

Hakan Yasinoglu, 45 ans, a été miraculeusement extrait des décombres 278 heures après les séismes, avant d’être hospitalisé.

12h46 GMT - La FIFA fait don d’un million de dollars pour aider les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie

La FIFA a annoncé qu’elle ferait don d’un million de dollars sous forme d’aide humanitaire d’urgence suite aux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts.

La fédération a déclaré jeudi soir dans un communiqué que l’aide financière “sera destinée à acheter et distribuer des vivres et des fournitures humanitaires essentielles en plus de fournir un abri et une protection aux sinistrés”.

05h00 GMT “Soutenir la Syrie et la Turquie”, message de solidarité projeté à Trafalgar square à Londres

L’emblématique place de Trafalgar Square a abrité, dans la nuit de jeudi, un évènement commémoratif en solidarité avec les peuples turc et syrien.

Les participants ont allumé des bougies pour rendre hommage aux victimes des séismes et organisé une collecte de fonds en vue de venir en aide aux populations sinistrées.

04h50 GMT Onze jours après les séismes, trois miraculeux retrouvés sous les décombres

Osman Halebiye (12 ans) et deux hommes, Mehmet Ali Sakiroglu, 26 ans, et Mustafa Avci, 34 ans, ont été sortis vivants des décombres plus de 260 heures après les tremblements de terre.

Le garçon a été sauvé des décombres d'un immeuble dans la ville centrale d'Antakya, dans la province de Hatay.

Osman Halebiye, un ressortissant étranger, a été extrait des ruines de l'appartement Buket dans le district d'Ekinci.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a rendu visite au garçon dans un hôpital local.

Les deux autres hommes ont été sauvés des décombres d'un immeuble du district d'Antakya à la 261ème heure après le premier séisme de magnitude 7,7.

04h30 GMT AFAD: Le bilan des morts dépasse 38.000 personnes

La direction de gestion des catastrophes et des urgences a indiqué que le nouveau bilan des victimes des séismes qui ont frappé le sud de la Turquie s’élève à 38.044 morts.

Pour le live blog du jeudi 16 février, cliquez ici: