Séisme en Turquie: les gendarmes apportent une aide aérienne et terrestre aux victimes du séisme

Près de 17 000 personnes travaillent toujours à Hatay, l'une des provinces les plus touchées par les récents tremblements de terre en Turquie. Parmi eux, les gendarmes, qui abattent un travail jour et nuit sur terre et sur mer.