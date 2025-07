Le gouvernement somalien a annoncé, jeudi, qu'il a fait don d'un million de dollars dans le cadre d'une campagne de dons financiers visant à collecter 5 millions de dollars pour soutenir les victimes des tremblements de terre en Turquie.

"Nous avons lancé cette campagne pour soutenir nos frères turcs. Le gouvernement somalien a fait un don d'un million de dollars aux fonds de la campagne de soutien aux victimes des tremblements de terre", a déclaré le Premier ministre somalien Hamza Abdi Berri, lors de l'inauguration de la campagne de dons à Mogadiscio.

Juste après le lancement de la campagne, 4 millions de dollars ont été collectés, dont 3 millions de dollars recueillis auprès du Somali Merchants Committee, en plus du don du gouvernement somalien.

Pour sa part, le ministre somalien de la Justice Hassan Muallem a indiqué que la campagne, visant à collecter 5 millions de dollars en 3 jours, a été lancée par le gouvernement en solidarité avec les personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie.

"Le Comité national de secours aux victimes des tremblements de terre en Turquie (gouvernemental) a annoncé les numéros de comptes ouverts auprès de diverses banques, et nous appelons le peuple somalien à manifester sa solidarité avec le peuple turc frère et à participer à cette campagne."

Selon le ministre somalien de la Justice, le Comité national, mis en place mercredi, annoncera lundi prochain le résultat de cette campagne pour apporter sa contribution aux efforts internationaux de soutien aux victimes des séismes en Turquie.

Le sud de la Turquie a été frappé le 6 février par deux puissants tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre était à Kahramanmaras. Plus de 13 millions de personnes ont été affectées par cette catastrophe qui a touché 11 provinces, Hatay, Gaziantep, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.