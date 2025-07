Les travaux de reconstruction des zones ravagées par les séismes dévastateurs ne tarderont pas à commencer, c’est ce qu’avait promis le président Recep Tayyip Erdogan. Cet engagement a été réitéré vendredi par son ministre de l’Urbanisation qui a indiqué que le plan de reconstruction post-séisme sera lancé en mars.

Dans ce sens, il a fait savoir que 30.000 logements seront bâtis dans les zones touchées.

Entre temps, l’aide humanitaire internationale continue d'affluer en Turquie pour venir en aide à des milliers de personnes sans abri suite aux violents tremblements de terre. Voici les derniers développements du samedi 18 février:

21h00 GMT Les Palestiniens lancent une nouvelle campagne de dons pour les victimes des tremblements de terre

Les Palestiniens ont organisé une nouvelle campagne de dons pour les victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, a indiqué Abdo Idris, directeur de la Chambre de commerce d'Hébron.

La semaine dernière, le ministère palestinien du Waqf a lancé une campagne de dons qui a réussi à collecter près de 1,37 million de dollars pour les victimes des séismes. Les Palestiniens ont également envoyé deux missions de sauvetage pour se joindre aux efforts de recherche des survivants.

20h44 GMT Le secrétaire d'Etat américain se rendra en Turquie les 19 et 20 février

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken effectuera une visite de deux jours en Turquie pour "faire preuve de solidarité et présenter ses condoléances" à la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays.

20h40 GMT - Le G7 présente ses condoléances à la Turquie et à la Syrie

Les pays du G7 ont exprimé leurs "sincères condoléances" aux peuples de Turquie et de Syrie suite aux violents tremblements de terre qui ont frappé les deux pays

"Les membres du G7 travaillent avec des partenaires pour s'assurer que l'aide humanitaire, la réponse aux crises et l'assistance technique nécessaires sont mises à disposition sans entraves", indique un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du G7 et du chef de la politique étrangère de l'UE.

17h35 GMT - 73 opérations de recherche et de sauvetage sont en cours selon le vice-président Fuat Oktay

Le vice-président Fuat Oktay a indiqué lors d’une conférence de presse depuis le centre de l’AFAD, que 73 opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours dans les provinces frappées par les violents séismes.

Oktay a par ailleurs précisé que parmi les 830 806 bâtiments inspectés dans la zone du tremblement de terre, 105 000 ont été identifiés comme détruits, à démolir ou fortement endommagés.

13h56 GMT - Les législateurs somaliens feront don de 20 % de leur salaire aux victimes des tremblements de terre en Turquie.

Les membres du parlement somalien ont voté à l’unanimité samedi pour faire don de 20% de leur salaire pour le mois de février aux victimes du double tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie.

Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, avait annoncé auparavant que le gouvernement contribuerait à hauteur d’un million de dollars à la campagne de secours et avait formé un comité chargé de collecter les dons d’autres institutions.

13h26 GMT - AFAD: Les opérations de recherche des survivants se termineront éventuellement en grande partie dimanche soir

La direction de gestion des catastrophes et des urgences a indiqué que les opérations de recherche des survivants pourraient éventuellement se terminer en grande partie dimanche soir.

La direction a par ailleurs fait état du nouveau bilan des victimes des séismes qui s’élève à 40.642 morts.

13h17 GMT Erdogan rencontre le Premier ministre libyen, Abdulhamid Dabaiba

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu le premier ministre libyen, Abdulhamid Dabaiba, selon un communiqué officiel rendu public samedi.

La rencontre entre Erdogan et Dabaiba s’est déroulée à huis clos au manoir de Vahdettin à Istanbul.

10h32 GMT Ministre turc de la santé: les risques liés à d’éventuelles maladies infectieuses sous contrôle

Le ministre turc de la santé, Fahrettin Koca, a indiqué samedi lors d’une conférence de presse que les risques liés à d’éventuelles maladies infectieuses dans les zones sinistrées sont actuellement sous contrôle, grâce à la mise en place d’un système d’alerte précoce.

Koca a fait savoir que son département a effectué des milliers d'opérations chirurgicales et mis à disposition toutes les capacités médicales pour sauver les victimes des tremblements de terre.

09h00 GMT Deux personnes sorties vivantes des décombres 296 heures après les séismes

Les équipes de sauvetage ont réussi à sortir, samedi, vivantes deux personnes après avoir passé 296 heures sous les décombres, suite aux violents séismes qui ont frappé le 6 février le sud de la Turquie.

Initialement, deux parents et leur enfant de 12 ans ont été retirés vivants de l'épave du Kanatli Apartment Building. Mais, l'enfant est décédé plus tard malgré les premiers soins médicaux.

08h50 GMT un 12e avion de secours saoudien arrive en Turquie

Un nouvel avion de secours envoyé par l’Arabie saoudite aux victimes des tremblements de terre dévastateurs a atterri vendredi à l’aéroport de Gaziantep, dans le sud de la Turquie.

L’agence de presse saoudienne, “SPA”, a déclaré que le 12e avion de secours transportait 75 tonnes d’aides afin de satisfaire les besoins les plus élémentaires des sinistrés en matière d’alimentation, de santé et de logement.

08h40 GMT Le Mexique offre 140 tonnes de matériel d’aide aux sinistrés en Turquie

Suite aux tremblements de terre survenus dans le sud de la Turquie le 6 février, le Mexique a envoyé 140 tonnes de matériel d’aide aux populations sinistrées.

L’ambassadeur de Turquie au Mexique İlhan Kemal Tug a déclaré à l’Agence Anadolu (AA) que le peuple mexicain se mobilise pour les victimes des tremblements de terre, rapportant que le bâtiment de l’ambassade est complètement rempli de fourniture en raison de l’aide intense reçue.

Tug a déclaré que 140 tonnes d’aide ont été envoyées à la Turquie jusqu’à présent, expliquant que 65 tonnes de matériel d’aide attendent encore d’être expédiées. Au total, ce sont 140 tonnes de fourniture qui seront acheminées vers la Turquie.

08h06 GMT Le monde du football pleure le Ghanéen Christian AtsuÀ 31 ans, le joueur ghanéen de Hatayspor, Christian Atsu, a été retrouvé mort sous les décombres dans la ville de Hatay, touchée par les violents séismes du 6 février.La triste nouvelle a été annoncée samedi par l’agent du joueur, Murat Uzunmehmet.

06h45 GMT Des législateurs américains appellent l'USAID à continuer à soutenir la Turquie et la SyrieTrente-cinq membres du Congrès américain ont envoyé une lettre à l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l’appelant à poursuivre son aide à la Turquie et à la Syrie, à la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé les deux pays.

"Nous appelons à une réponse rapide de l'USAID et du gouvernement des États-Unis à la crise humanitaire", ont-ils déclaré.

06h20 GMT Les Equatoriens collectent des tonnes de matériel d'aide pour les victimes des tremblements de terre en Turquie

Des tonnes de matériel d'aide ont été collectées en Equateur pour les victimes des tremblements de terre en Turquie à la suite d'une campagne de secours lancée par l'ambassade de Turquie à Quito.

Les Equatoriens ont fait don de plus de 15 tonnes à l'ambassade et aux entrepôts d’entreprises turques dans les villes de Guayaquil et Machala.

Le ministère équatorien des affaires étrangères et le secrétariat de gestion des catastrophes et des risques du pays ont fait don de 17 tonnes de matériel, comprenant des colis alimentaires pour 2.000 familles, 1.000 couvertures et 1 546 paires de bottes.

06h00 GMT 60 tonnes d'aide supplémentaires envoyées des Etats-Unis

Les Etats unis ont envoyé une tranche supplémentaire de 60 tonnes d'aide pour aider à répondre aux besoins des victimes des tremblements de terre, a annoncé l'ambassade de Turquie à Washington.

Sinan Ertay, chef de mission adjoint à l'ambassade de Turquie à Washington, a déclaré que l'aide humanitaire continuait d'affluer de partout aux Etats-Unis, en particulier de la communauté turco-américaine.

05h30 GMT Le Président turc s’entretient avec une jeune fille retrouvée 248 heures après les séismes

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est entretenu avec Aleyna Olmez, la jeune fille retrouvée sous les décombres 248 heures après les séismes.

Erdogan a promis à la jeune fille qu'il lui rendrait visite dès son arrivée à Ankara.

Pour le live blog du vendredi 17 février, cliquez ici: