Une représentation des Nations Unies a appelé la communauté internationale à être généreuse envers la Turquie, notant l'aide que le pays a apportée aux Syriens fuyant la guerre et ses efforts pour la conclusion de l'accord de l’exportation des céréales via la mer Noire.

"La Turquie a accueilli de nombreux réfugiés de différentes parties du monde, et en particulier de Syrie. Donc, les gens devraient s'en souvenir et être généreux parce que la Turquie a été généreuse envers les autres", a déclaré le coordinateur résident des Nations Unies en Turquie, Alvaro Rodriguez, à l'agence de presse Anadolu.

"Il est maintenant temps pour la communauté internationale de rendre la pareille maintenant que la Turquie en a besoin", a-t-il insisté.

L'appel de Rodriguez intervient alors que le Centre sismologique euro-méditerranéen a signalé au moins deux fortes répliques de magnitudes 5,5 et 5,2 dans la région centrale de Turquie.

Au 14ème jour de la catastrophe, le bilan des morts en Turquie s'élève à 40.689 dimanche. Le bilan en Syrie a atteint 5.814, portant le nombre de morts dans les deux pays à au moins 46.503.

17h26 GMT - La France achemine 49 tonnes d’aide d’urgence vers la Turquie et la Syrie

La France a envoyé samedi, une nouvelle aide de 40 tonnes de matériel d’urgence à destination de la Turquie et de la Syrie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Cette aide exceptionnelle, qui comprend 15 tonnes pour la Turquie et 25 tonnes pour la Syrie, "répond aux besoins urgents des populations touchées par le double séisme", fait savoir le Quai d’Orsay.

Cette nouvelle contribution française a été lancée en collaboration avec le géant français Lactalis, ainsi que l’ONG Électriciens sans frontières et l’association Tulipe, selon cette source.

15h00 GMT - La Turquie mérite un "soutien très fort" de la part de la communauté internationale dit le ministre britannique du développement, Andrew Mitchell.

La Turquie peut s'attendre à un soutien total de la communauté internationale alors qu'elle fait face aux conséquences d'une "terrible catastrophe", a déploré Mitchell.

La communauté internationale "devrait exprimer un soutien très fort dans toutes les différentes phases de cette opération", a -t-il déclaré alors qu'il visitait un hôpital de campagne britannique dans un district de Kahramanmaras.

La Turquie "a de nombreux amis, au premier rang desquels la Grande-Bretagne", a-t-il souligné.

14h30 GMT - Blinken et Cavusoglu se rendent dans la zone des séismes

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavusoglu et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont rendus à Hatay pour inspecter les zones touchées par les tremblements de terre.

"Je suis très triste de voir ces scènes de dévastation en Turquie. Nous nous engageons à faire tout ce qui est possible pour aider aux efforts de sauvetage, de secours et de reconstruction" a déclaré Blinken depuis la zone des séismes.

Blinken a par ailleurs indiqué que les Etats-Unis ont fourni une aide humanitaire de180 millions de dollars aux victimes des tremblements de terre en Turquie et de 50 millions de dollars pour les victimes en Syrie, notant que l'acheminement de l'aide en Syrie est un "grand défi" pour son pays.

12h55 GMT - AFAD: Le bilan des victimes des séismes en Turquie atteint 40.689 morts

La direction de gestion des catastrophes et des urgences a indiqué que le bilan des victimes des séismes qui ont frappé le sud de la Turquie est passé à 40.689 morts. AFAD a également annoncé la fin des opérations de recherche et de sauvetage dans toutes les provinces sinistrées, à l’exception de Kahramanmaras et Hatay.

12h03 GMT - L’AFAD demande aux habitants de rester vigilants en cas de fortes répliques

La direction turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) a averti les habitants de la région du sud-est de la Turquie, frappée par des tremblements de terre le 6 février, de rester vigilants après avoir enregistré une nouvelle réplique de magnitude 5,1 dans la province de Kahramanmaras dimanche.

Plus tôt dimanche, le Centre sismologique euro-méditerranéen a également signalé au moins deux fortes répliques de magnitude 5,5 et 5,2 dans la région centrale de la Turquie.

11h26 GMT - Le Pakistan enverra 100.000 tentes pour les sinistrés en Turquie

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé dimanche que son pays enverrait 100.000 tentes d’hiver aux victimes des tremblements de terre en Turquie d’ici la fin de ce mois.

Ces tentes sont en cours de préparation en consultation avec la direction turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), compte tenu des conditions météorologiques des zones touchées par les tremblements de terre, a précisé Sharif.

10h30 GMT - Ministre turc de la défense: plus de 10.000 Syriens sont rentrés volontairement dans leur pays d’origine après les séismes

"10.633 Syriens sont rentrés volontairement dans leur pays d’origine depuis les tremblements de terre", a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.

"Contrairement aux informations selon lesquelles il y a une traversée intense de Syriens vers la Turquie, les autorités ont déclaré que les citoyens syriens passent de la Turquie vers la Syrie. Ils ont signalé que nos frères syriens, qui ont perdu leur famille et leur lieu de résidence lors des tremblements de terre, sont retournés volontairement vers leur pays d’origine. 10.633 Syriens sont retournés volontairement sur leurs terres" a-t-il expliqué.

09h20 GMT - 6040 répliques ont été enregistrées dans le sud de la Turquie après les séismes

Orhan Tatar, directeur général de l'AFAD, a déclaré lors de la conférence de presse que les répliques des séismes affectant 10 provinces se poursuivront pendant un certain temps.

"Le nombre de répliques a atteint 6040. 1628 d'entre eux ont été de magnitude entre 3 et 4, 436 répliques ont été de magnitude entre 4 et 5 et 40 d'entre eux entre 5 et 6. Une réplique de magnitude 6 a également eu lieu" a-t-il expliqué.

09h12 GMT - L'Europe doit rester solidaire avec la Turquie, qui fait "partie de la famille", selon le chef de la protection civile de l'UE

L'Europe doit rester solidaire avec la Turquie à la suite du double tremblement de terre dévastateur, car Ankara fait à la fois "partie de la famille" et du mécanisme de protection civile de l'UE, selon Pekka Tiainen, coordinateur de l'aide de l'UE dans la zone sismique de la Turquie.

"La Turquie fait partie du mécanisme de protection civile en tant qu'État participant. Ainsi, la Turquie fait partie de la famille. Il était très clair pour nous que l'Europe reste très solidaire et soutient la Turquie dans cette urgence", a déclaré le chef d'équipe de la coordination européenne de la protection civile.

"Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui soit vraiment prêt à faire face à une telle urgence par lui-même", a-t-il déclaré à Anadolu.

08h30 GMT - Blinken en Turquie pour discuter du soutien américain après les séismes

Le secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, effectue une visite officielle en Turquie, les 19 et 20 février, au cours de laquelle il s’arrêtera à la base aérienne d'Incirlik pour s’enquérir des efforts d’aide américaine à la Turquie, suite aux tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.

Blinken se rendra ensuite à Ankara, où il rencontrera son homologue Mevlut Cavusoglu et d'autres hauts responsables turcs pour discuter du soutien à la Turquie et au peuple turc après les tremblements de terre, ainsi que des moyens de renforcer davantage le partenariat avec la Turquie "en tant qu'allié précieux de l'OTAN", a ajouté le communiqué.

07h35 GMT – Des artefacts historiques intacts à Gaziantep

Malgré le séisme de magnitude 7,7 et ses puissantes répliques qui ont causé des destructions massives dans le sud-est de la Turquie le 6 février, certains artefacts historiques sont restés intacts, selon un rapport de l'agence de presse Anadolu.

La catastrophe a détruit des milliers de bâtiments, y compris des structures patrimoniales telles que des mosquées, des églises et des synagogues vieilles de plusieurs siècles.

Mais à Gaziantep, qui fait partie des zones les plus durement touchées, des colonnes et des tuiles millénaires conservées dans l'un des musées de la ville n'ont pas été endommagées.

07h22 GMT – L’équipe de secours de Bosnie-Herzégovine rentre chez elle après avoir sauvé 10 personnes

Les 70 secouristes bosniaques, qui ont sorti 10 personnes vivantes des décombres, ont quitté la région sud de la Turquie après avoir terminé leurs opérations de sauvetage.

L’équipe de Bosnie-Herzégovine, assistée de trois chiens, a travaillé à Hatay, l’une des régions les plus durement touchées de la Turquie.

06h34 GMT – Une analyse montre que le séisme du 6 février a duré 80 secondes

Une analyse menée par l'Observatoire de Kandilli et l'Institut de recherche sur les tremblements de terre de l'Université de Bogazici a révélé que le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février a provoqué "trois chocs différents et a duré environ 80 secondes".

Dans une autre publication sur les réseaux sociaux sur Twitter, l'Observatoire de Kandilli a également signalé que plus de 5 700 répliques ont déjà été enregistrées depuis la catastrophe.Dimanche matin, l'une des répliques enregistrées a atteint une magnitude de 4,6 avec son épicentre dans la région de Kiriskal-Nurdagi à Gaziantep.

04h38 GMT – Vols d'évacuation gratuits prolongés jusqu'au 1er mars

Turkish Airlines a annoncé qu'elle prolongeait jusqu'au 1er mars ses vols d'évacuation gratuits au profit des personnes dans les zones touchées par les tremblements de terre du 6 février.

"Nos vols d'évacuation depuis Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya et Şanlıurfa se poursuivront gratuitement jusqu'au 1er mars 2023", a noté la compagnie selon la presse turque.

La compagnie a effectué plus de 3.000 vols depuis la catastrophe d'il y a deux semaines, desservant au moins 265.000 personnes. Elle a également aider à expédié 10.753 tonnes de matériel de secours.

