"Joe et moi adressons nos plus sincères condoléances au peuple de Turquie. Nous sommes profondément attristés par le tremblement de terre dévastateur qui a causé la perte de milliers de vies. Nous prions pour vous en cette période difficile", a déclaré la première dame des États-Unis, Jill Biden dans une lettre à Erdogan.

Suite aux tremblements de terre en Turquie et en Syrie, la première dame française Brigitte Macron a partagé la douleur du peuple turc. "La France est dans une grande tristesse et toutes nos pensées vont aux familles endeuillées”, a-t-elle indiqué.

"Le peuple coréen n'oublie pas l'aide apportée par la Turquie"

Dans son message de soutien, Keon-Hee Kim, épouse du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, a rappelé l'aide de la Turquie à la Corée du Sud pendant la guerre de Corée.

"La République de Corée apportera tout le soutien possible au pays frère, la Turquie, afin que le peuple turc surmonte son chagrin et se relève dès que possible. Le peuple coréen n'oublie pas l'aide fournie par la Turquie lorsque la Corée a été touchée par la guerre. Le peuple coréen envoie volontairement du matériel d'aide et des dons à la Turquie dans l'espoir que le pays se remettra des dommages causés par le tremblement de terre"

"J'espère que l'amitié entre les deux pays, qui brille encore plus en cette période difficile, renforcera le peuple turc", a-t-elle ajouté.

"Unis pour venir au secours des survivants"

"En ces jours difficiles, cela nous réchauffe le cœur que les nations turques fraternelles s'unissent pour sauver les survivants des décombres, se soutiennent mutuellement et surmontent des difficultés héroïques. Nos cœurs pleurent pour des milliers de nos frères qui ont perdu la vie dans la catastrophe", a déclaré la première dame du Kirghizistan, Aigul Japarova.

La première dame d'Ouzbékistan, Ziroatkhon Hoshimova et la première dame de Lettonie, Andra Levite ont présenté leurs condoléances à Erdogan, tout comme Maria Begona Gomez Fernandez, l'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, exprimant sa tristesse et sa solidarité avec la Turquie.

La première dame du Paraguay, Silvana Abdo, a présenté ses condoléances "pour les pertes en vies humaines et les dégâts subis par le peuple turc". "En ces temps difficiles, mes prières et mes pensées vous accompagnent, chère amie" a-t-elle confié à la première dame de Turquie.

Lors d'un appel téléphonique avec Erdogan, la première dame nigériane Aisha Buhari a souligné la vulnérabilité des sociétés face aux catastrophes naturelles et l'importance d'une coopération pour protéger l'humanité. "Je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer mes sincères condoléances ainsi qu'au peuple turc. Les épouses des dirigeants africains, ma famille et les femmes nigérianes partagent votre chagrin" a-t-elle formulé.

"Mes sincères condoléances à vous et aux familles endeuillées de ceux qui ont perdu des êtres chers", a exprimé la première dame du Gabon, Sylvia Bongo.

Souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, la première dame de Croatie, Sanja Music Milanovic a partagé sa solidarité avec la Turquie : "En ces moments difficiles pour la Turquie, qui est confrontée à une immense tragédie humaine, j'exprime ma solidarité avec les familles des victimes et avec tous les citoyens de votre pays."

L'épouse de l'ancien président du Turkménistan et actuel président du Conseil du peuple, Ogulgerek Berdimuhamedov, ainsi que Sheikha Moza bint Nasser, mère de l'émir du Qatar, ont de leur côté exprimé leurs condoléances et souhaité la guérison des blessés lors d'appels séparés avec Erdogan.

Au moins 40.642 personnes sont mortes et plus de 108.000 blessées dans deux puissants tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février, selon les derniers chiffres officiels. En Syrie, au moins 5.840 personnes sont mortes.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, centrés dans la province de Kahramanmaras, ont touché plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazig et Sanliurfa.