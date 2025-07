Pekka Tiainen, le coordinateur de l'aide de l'UE dans la zone touchée par les tremblements de terre en Turquie, a souligné, dans une déclaration à Anadolu, la nécessité pour que l’Europe soutienne fermement la Turquie suite à cette catastrophe.

"La Turquie fait partie du mécanisme de protection civile en tant qu'état participant. La Turquie fait partie de la famille. Il était très clair pour nous que l'Europe soutient fermement la Turquie dans cette urgence", a insisté le chef d’équipe de la coordination européenne de la protection civile.

"La plus grande urgence en 100 ans en Europe"

Onze des 81 provinces turques ont été les plus durement touchées par les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 - une superficie de plus de 108. 000 kilomètres carrés (environ 41.700 milles carrés), a noté Tiainen.

"C'est le plus grand défi que nous ayons jamais eu en 100 ans. La superficie affectée est très répandue. Il y a 200 kilomètres entre différents endroits, voire plus, et plusieurs grandes villes", a précisé le responsable européen.

La région est très peuplée, et comprend entre 15 et 20 millions d'habitants, a poursuivi Tiainen, qualifiant la catastrophe de plus grande urgence en Europe depuis 100 ans.

La Turquie "fait partie de la famille"

Dès que la nouvelle des tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Turquie est arrivée, le responsable finlandais a déclaré qu'il savait qu'une aide serait nécessaire.

"Pour moi, en tant que Finlandais, ma réaction immédiate lorsque cela s'est produit en Turquie a été que nous devons aider la Turquie non seulement en tant que Finlandais et en tant que Finlande, mais en tant qu'Europe dans son ensemble", a-t-il dit.

"Je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde qui soit vraiment prêt à faire face à une telle urgence par lui-même", a observé le responsable.

Le 6 février, deux tremblements de terre dévastateurs ont frappé le sud de la Turquie, faisant au moins 40.642 morts et plus de 108.000 blessés dans le pays.