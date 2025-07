La Direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence de la Turquie (AFAD) a annoncé, dimanche soir, que le bilan des victimes du séisme dévastateur qui a frappé le sud du pays s'était alourdi à 41 020 décès.

Selon les données publiées par l'AFAD, 6 212 répliques se sont produites après le double séisme de Kahramanmaraş.

Onze provinces turques ont été touchées par le tremblement de terre, à savoir Kahramanmaraş, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya et Elazig.

Le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier de magnitude 7,7 et le second de magnitude 7,6, suivis de milliers de répliques violentes, provoquant de lourdes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.