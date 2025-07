Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a exhorté lundi l’administration américaine à dissocier le dossier de la vente des avions de combat F16 à la Turquie de la demande d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord.

“Il serait injuste de faire de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan une condition pour (la vente) des F16”, a déclaré Cavusoglu, lors d’une conférence de presse conjointe à Ankara avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Le chef de la diplomatie turque a insisté qu’Ankara “ne doit pas avoir les mains liées”, faisant référence à l’attitude de législateurs américains établissant un lien entre la vente des F16 et à la Turquie et sa position concernant l’adhésion de la Finlande et la Suède à l’Otan.

Mettant l’accent sur les avantages escomptés de la conclusion de cette vente promise par le président Joe Biden, Cavusoglu a formulé le souhait de voir les sanctions américaines levées le plus tôt possible.

F16 et disponibilité américaine

Le secrétaire d’Etat américain a exprimé, de son côté, la disponibilité de Washington à fournir des chasseurs F16 à la Turquie, sans pour autant évoquer de délais pour ce dossier qui tourmente les relations bilatérales depuis un certain temps.

“L’administration Biden soutient fermement l’accord consistant à moderniser les F16 existants et à en fournir de nouveaux à la Turquie”, a affirmé Blinken sans préciser de délai formel pour cela, toute vente étant conditionnée par l’aval du Congrès américain.

Qualifiant la Turquie d’“allié et partenaire”, Blinken a insisté qu’il est dans l’intérêt des Etats-Unis et de l’Otan que la Turquie puisse moderniser les F16 existants et en acquérir de nouveaux.

Point de discorde: l’élargissement de l’Otan

Blinken et Cavusoglu ont exprimé, lors de la conférence de presse, leurs points de vue divergents à propos de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan.

Blinken a réitéré, à ce propos, le soutien des Etats-Unis à l’adhésion de Stockholm et Helsinki à l’alliance transatlantique “le plus rapidement possible”, arguant que les deux pays scandinaves ont pris “des mesures concrètes” conformément au mémorandum signé avec la Turquie.

Ankara reproche, entre autres, à la Suède d’héberger des membres du groupe terroriste PKK et de tolérer des actes d’islamophobie sur son territoire.

Cavusoglu a à ce titre appelé son homologue américain à lutter ensemble contre le terrorisme sous toutes ses formes.