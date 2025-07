Une équipe albanaise de recherche et de sauvetage a témoigné de la douleur émotionnelle qu'elle a ressentie en participant aux opérations de secours en Turquie, à la suite des tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays.

Les 10 membres de l'équipe de volontaires ont rejoint la Turquie pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage dans la ville de Malatya et ce jusqu'au 15 février.

Nebi Mucay, le chef de l'équipe, a déclaré qu'ils étaient très émus, notamment lorsqu'ils ont retrouvé un père et son fils décédés se serrant l'un contre l'autre sous les décombres.

"L'événement le plus touchant - pas seulement pour moi, mais pour tous les membres de l'équipe - a été l'étreinte du père et du fils sous les décombres. C'était très douloureux pour tout le monde. Nous avons d'abord vu la main de l'enfant, et en continuant à creuser lentement, nous avons également découvert le corps du père de l'enfant. Tel le soin quotidien qu'un père apporte avec amour à son enfant dans la vie, nous avons été témoins de cette étreinte qui ne connaîtra jamais de fin”, a déclaré Mucay.

Il a ajouté que les membres de son équipe se sentaient extrêmement proches et partageaient la douleur des victimes, qui étaient comme des membres de leur famille.

"Honnêtement, c'est comme s'il faisait partie de notre famille. C'était vraiment douloureux", a-t-il confié.

Un autre moment où l'équipe a été émue, c'est lorsqu'elle a trouvé la photo d'un couple nouvellement marié, a-t-il dit .

''Quand j'ai vu la photo d'un couple nouvellement marié, cela m'a bouleversé et à ce moment-là, j'ai pensé que la vie était sacrée et éphémère. En voyant ce bonheur, ce sourire se mêler aux décombres, aux pierres sur cette photo, que la vie est précieuse. Cela m'a fait réfléchir. Cette photo est gravée dans ma mémoire, j'ai l'impression qu'elle est inscrite dans mon cœur", a déclaré Mucay.

Il a ajouté qu'ils commençaient leur travail en priant Dieu pour qu'il vienne en aide aux victimes.

"J'étais très impatient de pouvoir rejoindre le plus rapidement possible l'endroit où nous allions mener les opérations de recherche et de sauvetage et de pouvoir extraire les survivants des décombres", a-t-il dit.

S’inspirant du vieil adage "planter un arbre, donner la vie", Bujar Rapo nous a confié qu’ils étaient guidés dans leurs efforts de sauvetage par l’espoir de sauver des vies en retirant des pierres.

''Je n'oublierai jamais un survivant du tremblement de terre qui a appelé désespérément son frère sous les décombres au téléphone. Malheureusement, son corps sans vie a été retrouvé plus tard'', a déclaré Rapo.

Une équipe de 73 membres (personnel médical et spécialistes de la recherche et du sauvetage) affiliée au ministère albanais de la Défense et à l'Agence nationale de protection civile a pris part aux opérations de secours dans le sud de la Turquie.

La Turquie a lancé une alerte de niveau 4, appelant à l'aide internationale. Selon la Direction turque de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD), plus de 249 000 secouristes travaillent actuellement sur le terrain.

Plus de 9 000 équipes internationales de recherche et de sauvetage ont participé aux opérations menées à la suite du séisme.

Une centaine de pays ont offert leur aide jusqu'à présent, et beaucoup ont envoyé des équipes de secours.