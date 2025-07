Plus de sept millions d'enfants ont été affectés par le double séisme et les puissantes répliques qui ont secoué la Turquie et la Syrie, a déclaré l'UNICEF, l'agence des Nations unies pour l'enfance, qui craint que des "milliers" d'autres soient morts.

Au total 4,6 millions d'enfants vivent dans les 11 provinces turques touchées par les tremblements de terre, tandis que 2,5 millions d'enfants vivent dans les zones touchées en Syrie, selon l'agence.

Au moins 1 362 enfants ont été séparés de leur famille et se sont retrouvés seuls à cause du tremblement de terre, a déclaré la ministre de la famille et des services sociaux, Derya Yanik, dans un communiqué le 13 février.

Il est évident que le processus post-catastrophe pour les enfants non accompagnés devrait être beaucoup plus délicat que pour les autres enfants touchés, tant sur le plan juridique que psychosocial.

Selon les responsables, plus de 200 000 demandes de familles souhaitant accueillir des enfants qui se sont retrouvés seuls ont été reçues par le ministère de la Famille et des Services sociaux après le tremblement de terre.

Même si le "déluge de compassion" pour ces enfants est impressionnant, affirme Yanik, il y a certains processus légaux qui doivent être suivis.

Processus légal

Les enfants qui se sont retrouvés seuls à cause du tremblement de terre sont désormais considérés comme des "enfants dont la sécurité est en danger" dans le cadre de la loi sur la protection de l'enfance, explique à TRT World Betul Topal, une avocate basée à Istanbul.

Il est du devoir des autorités judiciaires et administratives, des agents chargés de l'application de la loi, des institutions de santé et d'éducation, et des organisations non gouvernementales de notifier les enfants ayant besoin de protection au ministère de la Famille et des Services sociaux, recommande cette avocate.

Après ces notifications, il revient au juge de décider, dans un délai de trois jours, de garder l'enfant sous la protection de l'agence.

Toutefois, en cas d'état d'urgence comme un tremblement de terre, ce processus peut être plus long.

Identification

Lorsqu'un enfant est trouvé non accompagné dans une zone de séisme ou est signalé au ministère, l'identification est la première étape. C'est l’objectif du programme "DerinGORU" mis en place par le Conseil de la recherche scientifique et technologique en Turquie (TUBITAK) depuis le premier jour de la catastrophe.

Le programme examine les informations des personnes prises en charge dans les hôpitaux et tente de les faire correspondre aux informations qui concernent les enfants perdus de vue. Il utilise également les photos des enfants pour établir des correspondances, tout en suivant les médias sociaux pour trouver des images, en plus des dossiers officiels.

Jusqu'à présent, 78 enfants ont été réunis avec leur famille grâce au programme DerinGORU, selon les responsables.

Comme l'a déclaré la ministre Yanik dans un communiqué, 369 des 1 362 enfants non accompagnés ont été réunis avec leurs familles après avoir été identifiés et que la famille ait fait l'objet d'une enquête.

Un total de 201 enfants sont désormais pris en charge par le ministère après qu'il a été établi que leurs familles ont été perdues après le séisme, tandis que 792 d'entre eux sont toujours hospitalisés.

Il reste 267 enfants dont l’identité n’a pas été déterminée, indique le ministère, ajoutant que les enquêtes sont en cours.

Les enfants qui étaient déjà sous la protection du gouvernement avant le tremblement de terre et les enfants retrouvés seuls après la catastrophe ont été transférés dans d'autres provinces de Turquie.

Un groupe de 35 enfants non accompagnés ont été transférés à Istanbul, a déclaré Merve Bas, directrice de l'unité des services de l'enfance à la Direction provinciale des services familiaux et sociaux d'Istanbul.

Certains de ces enfants ont déjà été placés sous la protection du ministère de la Famille. D'autres sont encore sous protection temporaire pendant que la recherche de leurs familles se poursuit.

Une collaboration sur le terrain

De nombreux experts estiment que les enfants victimes du tremblement de terre ont également besoin d'un soutien psychosocial de toute urgence.

"Il est crucial de revenir à la routine pour faire face aux effets de la catastrophe, et ce processus devient plus difficile pour les enfants qui ont perdu leurs parents dans la catastrophe", explique l’assistante sociale Sumeyye Tekeli.

Jusqu'à présent, 2 072 personnes ont été déployées par l'État dans les zones touchées par le tremblement de terre pour apporter un soutien psychosocial aux victimes du séisme.

Dans ce contexte, la coopération entre les institutions officielles et les organisations non gouvernementales rendra le processus plus facile et de grande envergure, car il devrait durer plus longtemps.

"En tant qu'association des Enfants de la Terre, nous avons créé un formulaire destiné à la fois aux familles qui ont perdu leurs enfants et aux enfants qui ont perdu leur famille dans le tremblement de terre. Nous partageons les réponses que nous avons reçues avec les unités compétentes du ministère de la famille et il y a eu des enfants que nous avons ramenés à leur famille grâce à ce formulaire", ajoute Tekeli.

Alors que les enfants non accompagnés sont pris en charge par le ministère, les organisations locales et les ONG sont à pied d'œuvre sur le terrain pour soutenir le travail psychosocial de tous les enfants.

Des équipes professionnelles composées de psychologues spécialisés dans les traumatismes déployés par plusieurs ONG proposent des séances de thérapie de groupe et de thérapie individuelle aux parents et aux enfants.

Aucun d'entre eux n'est non accompagné, et environ 1 000 enfants reçoivent un soutien psychosocial dans un campus créé en coopération avec plusieurs ONG, explique à TRT World Sevket Kalkan, coordinateur du campus.

Les professionnels ont recours pour ce faire à des jeux, les arts et les sports pour aider les enfants à surmonter leur anxiété et exprimer leurs sentiments, explique-t-il.

Pour signaler les enfants non accompagnés ou les familles qui recherchent leurs enfants, vous pouvez prendre contact avec le ministère turc de la famille et des services sociaux via la ligne "ALO183".