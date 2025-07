Alors que des solutions temporaires sont déjà appliquées telles que “les villes de tentes et de conteneurs”, les wagons de train, les hôtels, les dortoirs ou encore les pensions, les navires sont également utilisés pour répondre à la demande de logement.

Avec la coordination du ministère des Transports et des Infrastructures, le navire MSC Aurelia transportant du matériel de secours a accosté au port d'Iskenderun en provenance de Naples.

Le paquebot, qui a une capacité de plus d'un millier de lits et 358 chambres, dont chacune dispose d'une salle de bain et de toilettes, a commencé à accueillir les victimes du tremblement de terre sur une liste établie par l'AFAD et le Croissant- Rouge turc.

À bord, les chambres et les espaces communs sont nettoyés par le personnel du navire, et les besoins alimentaires sont couverts par le Croissant-Rouge.

Un semblant de normalité

Unal Baylan, directeur général des affaires maritimes du ministère des Transports et des Infrastructures, a déclaré à l'Agence Anadolu (AA) qu'ils accueilleront jusqu’à 940 victimes du tremblement de terre dans leurs cabines.

Les rescapés du séisme qui souhaitent se rendre au travail peuvent entrer et sortir du port à bord des navettes circulant à certaines heures du matin et du soir.

“Notre objectif est de permettre à nos citoyens de faire leur travail quotidien à l'avenir. Nous voulons nous assurer qu'ils partent d'ici le matin, qu'ils aillent travailler et restent sur le bateau le soir. Notre objectif est de fournir aux gens des normes d'hébergement élevées avant que leurs vies ne reviennent à la normale, sans quitter la ville”, a expliqué Baylan.

Concernant les répliques récurrentes et le tremblement de terre de magnitude 6,4 survenus à Hatay il y a deux jours, le directeur a précisé que le bateau ne court que très peu de risque : “Nous étions sur le navire quand le tremblement de terre s’est produit, mais nous n’avons que très peu ressenti la secousse. Puisque le navire est attaché à un quai solide, il n'est pas beaucoup affecté par les tremblements de terre.”