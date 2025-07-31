Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à une action mondiale urgente pour mettre fin à l'assaut israélien contre Gaza et donner la priorité à l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave assiégée, avertissant que la conscience morale du monde est "au bord de l'éclatement".

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue gabonais Brice Oligui Nguema, Erdogan a rappelé que: "la priorité est de veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne à nos frères et sœurs de Gaza."

"Nous sommes tenus de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à cette oppression", a-t-il martelé.

Le président turc a fermement condamné les attaques continues d'Israël contre les civils palestiniens, notamment dans le contexte de famine et de souffrances forcées à Gaza.

"Personne ne peut rester silencieux face à une scène où des enfants innocents meurent de faim et où des civils se rassemblant pour obtenir de l'aide alimentaire sont délibérément abattus." a-t-il affirmé.

Pression mondiale sur Israël

Il a ajouté que la Turquie intensifierait ses efforts diplomatiques dans les prochains jours afin d'accroître la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il mette fin à la catastrophe humanitaire.