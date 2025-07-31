Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à une action mondiale urgente pour mettre fin à l'assaut israélien contre Gaza et donner la priorité à l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave assiégée, avertissant que la conscience morale du monde est "au bord de l'éclatement".
S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue gabonais Brice Oligui Nguema, Erdogan a rappelé que: "la priorité est de veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne à nos frères et sœurs de Gaza."
"Nous sommes tenus de faire tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à cette oppression", a-t-il martelé.
Le président turc a fermement condamné les attaques continues d'Israël contre les civils palestiniens, notamment dans le contexte de famine et de souffrances forcées à Gaza.
"Personne ne peut rester silencieux face à une scène où des enfants innocents meurent de faim et où des civils se rassemblant pour obtenir de l'aide alimentaire sont délibérément abattus." a-t-il affirmé.
Pression mondiale sur Israël
Il a ajouté que la Turquie intensifierait ses efforts diplomatiques dans les prochains jours afin d'accroître la pression sur le gouvernement israélien pour qu'il mette fin à la catastrophe humanitaire.
"Nous nous efforcerons d'accroître la pression sur le gouvernement israélien dans les prochains jours afin d'empêcher une catastrophe humanitaire à Gaza", a-t-il assuré, soulignant que la Turquie travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux.
Réaffirmant la solidarité de la Turquie avec les Palestiniens, il a ajouté : "Nous ferons en sorte que nos frères et sœurs de Gaza comprennent plus clairement qu'ils ne sont pas seuls. Nous continuerons d'œuvrer pour un cessez-le-feu dans la région et pour une paix durable."
Erdogan a également salué les signes de soutien croissant à l'État palestinien en Europe et a indiqué que la Turquie considérait ces mesures comme "précieuses et encourageantes".
"Nous apprécions profondément l'appel humanitaire qui s'élève depuis l'Europe. Nous saluons chaque mesure prise en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine", a-t-il déclaré.
Ses propos interviennent alors que Gaza traverse l'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente, avec plus de 60 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023 et de graves pénuries de nourriture, d'eau et de fournitures médicales.
Les appels internationaux au cessez-le-feu et à la responsabilisation se sont intensifiés, et des procédures judiciaires sont en cours contre Israël devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice.