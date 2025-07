Un séisme de magnitude 7,3 degrés a eu lieu dans la province chinoise du Xinjiang frontalière avec le Tadjikistan, a rapporté la Broadcasting Corporation of China (BCC) citant le Centre de réseaux sismiques en Chine.

Pour l’heure, aucun bilan, faisant état de dégâts, n’a été rendu public.

En outre, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le séisme, dont l’épicentre situé à 67 km à l'ouest de la ville de Murgab, du côté frontalier du Tadjikistan, avaitatteintla magnitude de 6,8 degrés.

D'après le Comité des Situations d'urgences du Tadjikistan, l'épicentre du séisme se trouvait à l'extrême est du pays, dans le Haut-Badakhchan. Le séisme a eu lieu à 30 kilomètres du lac Sarez, l'un des plus grands du Tadjikistan, formé à la suite d'un tremblement de terre en 1911. Si le barrage venait à se rompre, un quart du pays serait en péril.

Le Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, est souvent en proie à des catastrophes naturelles et connaît fréquemment des inondations, des tremblements de terre, des glissements de terrain et des avalanches.