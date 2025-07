Le ministère des Affaires étrangères a publié vendredi de nouveaux chiffres concernant l’aide internationale acheminée jusqu’en Turquie après les violents séismes qui ont frappé le sud du pays.

Selon un graphique que le ministère a partagé sur Twitter, un total de 109.574 tentes, 246 conteneurs d'habitation et 1500 unités d'hygiène mobile ont été amenés dans les zones sinistrées, et 31 hôpitaux de campagne mis en place.

Ce mouvement de solidarité comprend également la mise à disposition en Turquie de près d’1,5 million de couvertures, 211. 839 sacs de couchage, 80.824 lits, 26.622 générateurs, 5928 tonnes de vêtements, 3222 tonnes de fournitures médicales hygiéniques et 5746 tonnes de nourriture.

Une série de séismes dévastateurs

Plus de 43.550 personnes ont été tuées dans les tremblements de terre consécutifs qui ont frappé le sud de la Turquie le 6 février selon l'Agence de gestion des catastrophes et des urgences en Turquie, qui a également annoncé que plus 8550 répliques se sont produites depuis.

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ayant pour épicentre Kahramanmaras ont frappé 10 autres provinces: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Plus de 13 millions de personnes ont été touchées par ces secousses dévastatrices, qui ont également été ressenties dans plusieurs pays de la région comme la Syrie et le Liban.