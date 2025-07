Les pays de l’UE ont adopté un 10ème train de sanctions qui comprend notamment des «restrictions plus strictes en matière d'exportation de technologies et de biens à double usage, des mesures restrictives ciblées contre les personnes et les entités qui soutiennent la guerre, diffusent de la propagande ou livrent des drones utilisés par la Russie dans la guerre et des mesures contre la désinformation russe", a indiqué la présidence suédoise du conseil de l’UE.

La Pologne a levé en fin de soirée ses réserves sans avoir obtenu le durcissement du nouveau train de sanctions jugé "trop mou et trop faible" par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors de sa visite à Kiev pour livrer les premiers chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande promis par Varsovie.

Le positionnement de la Pologne est critiqué par de nombreuses délégations européennes qui estiment qu’il "pénalise l'Europe".

Le 10e train de mesures impose notamment de nouvelles restrictions des exportations de l'UE vers la Russie pour 11 milliards d'euros et le gel des avoirs de trois banques russes et de nombreuses entités, dont des entreprises iraniennes, accusées de fournir des drones à Moscou, a indiqué l’AFP citant des sources diplomatiques.

La liste comprend 120 noms, mais elle reste confidentielle jusqu'à sa publication dans le Journal officiel de l'UE, a noté l’AFP.