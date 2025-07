Des dizaines de Palestiniens ont été blessés ou asphyxiés dimanche, et des maisons et des voitures ont été incendiées, à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des colons israéliens contre la ville de Hawara, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré, dans un communiqué, qu'un Palestinien a été grièvement blessé au niveau de la tête

Le ministère a ajouté que "20 cas d'étouffement dus à l'inhalation de gaz lacrymogène et de fumée, et un blessé ont été recensés. Les victimes sont arrivées au centre médical et leur état est stable".

De son côté, la société palestinienne du Croissant-Rouge a déclaré dans un communiqué que “98 Palestiniens ont été blessés dans la ville de Hawara".

''95 Palestiniens ont été asphyxiés suite à l'inhalation de gaz lacrymogène'', a ajouté la même source, ajoutant que l'armée israélienne a entravé le travail du personnel médical, en attaquant trois ambulances.

Selon le correspondant d'Anadolu, citant des témoins oculaires, des dizaines de colons, sous la protection de l'armée israélienne, ont pris d'assaut la ville de Hawara depuis le rond-point de Salman Al-Fares, situé près de la colonie "Yitzhar".

Il a précisé que les colons ont mis le feu à des maisons, des voitures et des propriétés à la périphérie de la ville.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des maisons et une salle d'exposition de voitures en feu.

Dans ce même contexte, le mouvement Hamas a mis en garde Israël ''contre les répercussions des actes que commettent les colons contre les Palestiniens en Cisjordanie''.

Dans un communiqué, le mouvement a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à "former un élan de solidarité pour aider à protéger les maisons et les biens des citoyens''.

Plus tôt dimanche, deux Israéliens ont été tués près de la ville de Hawara, dans le nord de la Cisjordanie. Selon un communiqué de l'armée, un véhicule israélien a essuyé des tirs dans la ville.

Les forces israéliennes ont bouclé la zone et lancé une chasse à l'homme pour retrouver l'assaillant, a fait savoir l'armée.

La fusillade de dimanche intervient dans un contexte de tensions croissantes en Cisjordanie occupée, après un raid à Naplouse lors duquel 11 Palestiniens ont trouvé la mort.