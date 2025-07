"L’Égypte a fait preuve d’amitié en ces moments difficiles. La visite du ministre égyptien est très significative. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la solidarité du peuple égyptien", a déclaré M. Cavusoglu lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Sameh Shoukry, qui est en visite dans les régions du sud d'Adana et de Mersin.

Après les deux puissants tremblements de terre consécutifs qui se sont produits le 6 février, l'Égypte a manifesté à la Turquie sa fraternité et son amitié, a-t-il noté.

Il a souligné que les deux nations "ouvraient un nouveau chapitre dans leurs relations", rappelant la rencontre "fructueuse" entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi à Doha, au Qatar, en novembre dernier.

"Le développement des relations entre la Turquie et l'Egypte est non seulement dans l'intérêt des deux pays, mais aussi important pour la paix, la stabilité et le développement de notre région", a-t-il insisté.

Shoukry a de son côté présenté ses condoléances au peuple turc et souhaité un bon rétablissement aux blessés avant de préciser que “la reprise des relations diplomatiques entre la Turquie et l’Égypte est sur la bonne voie”

"L'Égypte se tiendra toujours aux côtés de ses frères en Turquie. Je crois que nos relations atteindront leur meilleur niveau désormais" a assuré le ministre égyptien.