"Nous sommes profondément préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire en Cisjordanie, en particulier la violence dont nous avons été témoins ces dernières 24 heures à Hawara", a déclaré Wennesland dans un communiqué publié sur son compte Twitter.

"Les forces de sécurité israéliennes ont la responsabilité de maintenir la sécurité et d'empêcher les colons de se faire justice eux-mêmes", a-t-il ajouté.

L'envoyé de l'ONU a exprimé ses condoléances "aux familles de deux frères israéliens qui ont été tués dans une fusillade hier par un Palestinien, et à la famille d'un Palestinien ayant trouvé la mort lors d'une attaque perpétrée par des colons, où de nombreux blessés ont été recensés et des maisons incendiées à Hawara".

L'ONU a appelé à ce que "tous les auteurs de violences soient tenus pour responsables", soulignant la nécessité que "les violences, provocations et incitations cessent immédiatement et soient catégoriquement condamnées par tous".

Des dizaines de Palestiniens ont été blessés et asphyxiés dimanche, et des maisons et des voitures ont été incendiées, à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des colons israéliens contre la ville de Hawara, au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

Les autorités israéliennes n'ont pas annoncé l'arrestation ou la poursuite des colons responsables des attaques dans les villes palestiniennes.

Depuis le début de cette année, 66 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, dont 11 lors d'une incursion menée par l'armée dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, mercredi.

La fusillade de dimanche intervient dans un contexte de tensions croissantes en Cisjordanie occupée, après un raid militaire à Naplouse lors duquel 11 Palestiniens ont trouvé la mort.