Les ministres des affaires étrangères des pays d'Asie centrale et celui des États-Unis ont tenu mardi dans la capitale kazakhe Astana le quatrième cycle des sommets C5+1.

"Les parties ont discuté des questions de coopération en matière économique, énergétique, humanitaire et éducative, ainsi que de la coopération dans les domaines de la sécurité des frontières et du terrorisme", peut-on lire dans un communiqué du ministère kirghize des Affaires étrangères.

Les participants ont souligné l'importance de poursuivre les consultations et le dialogue sur les sujets visant à minimiser l'impact de sanctions et à prévenir l'application d'éventuelles sanctions dérivées, en tenant compte des intérêts de toutes les parties.

"À la fin de la réunion, les ministres des affaires étrangères d'Asie centrale et des États-Unis ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coopération dans le cadre du format C5+1", note encore le communiqué.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre kazakh des Affaires étrangères, Mukhtar Tleuberdi, le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré qu'il a été question des moyens concrets de continuer à faire progresser les objectifs communs en matière d'économie, d'énergie, d'environnement et de sécurité.

Blinken a également annoncé que les États-Unis verseront 25 millions de dollars en plus des 25 millions de dollars déjà annoncés et destinés à l'initiative de résilience économique pour l'Asie centrale, qui a été lancée en septembre 2022 pour renforcer l'économie régionale, et "en particulier pour s'assurer que les gens ont les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans cette économie mondiale."

Tleuberdi a pour sa part déclaré que le Kazakhstan appréciait l'engagement des États-Unis à renforcer la coopération avec l'Asie centrale.

"Notre pays poursuit une politique étrangère multilatérale équilibrée conformément à ses priorités diplomatiques, et l' Asie centrale et les États-Unis restent nos principaux partenaires", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le mécanisme C5+1 s'est imposé comme "une plateforme diplomatique régionale efficace pour promouvoir la coopération économique, la sécurité et le développement durable en Asie centrale", et que la réunion a permis de discuter de la coopération dans un large éventail de domaines, tels que la sécurité alimentaire, la lutte contre le terrorisme, l'énergie, l'environnement ainsi que d'autres questions.

Le C5+1 a été créé à l'initiative de l'ancien président américain Barack Obama lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2015.

Il s'agit de la principale plateforme de dialogue des États-Unis avec les États d'Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Turkménistan et le Tadjikistan.