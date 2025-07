Le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak a donné, mardi soir, un concert caritatif au profit des victimes des séismes ayant frappé la Syrie et la Turquie le 6 février.

Bouchnak a ouvert le concert en chantant "Ceci est une chanson pour eux" (Hedhi ghneya lihom), en hommage à la mémoire des victimes qui ont trouvé la mort dans ces tremblements de terre.

Un public enthousiaste a interagi avec les chansons de Bouchnak qui chante pour la patrie et la paix.

La ministre tunisienne de la Culture Hayet Guettat, le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi, l'ambassadeur de Turquie à Tunis Caglar Fahri Cakiralp, ainsi que d'autres diplomates étrangers ont assisté au concert.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés en signe de solidarité avec les personnes touchées par les séismes, à travers l'aide du ministère de la Défense et le Croissant-Rouge.

La Tunisie a envoyé une équipe de secours de 41 membres et plus de 60 tonnes de matériel d'aide humanitaire en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre.

Le 6 février dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.​​​​​​​​​​​​​​