La star du PSG, Kylian Mbappé a apporté, mercredi, son soutien à une collecte de fonds destinée aux sinistrés des séismes qui ont dévasté le sud de la Turquie depuis le 6 février dernier.

Dans une interview accordée à TRT Spor, l’international Français a expliqué que c’était “un grand bonheur” pour lui de participer à cette levée de fonds.

“Je ne peux pas imaginer la douleur que peut ressentir la communauté turque et l'ensemble des habitants” a-t-il expliqué avant de se féliciter de cette initiative “qui montre que le football mondial et l'ensemble des communautés soutiennent la Turquie et vont tout faire pour l'aider à se reconstruire”.

Kylian Mbappé a assuré que “l’ensemble de (ses) prières” vont vers les victimes “et leurs proches” et indique qu’il espère “que la Turquie va réussir à se reconstruire du mieux possible”.

L’icône Française s’exprimait dans le cadre d’une collecte de fonds diffusée sur TRT Spor et à laquelle ont participé de très nombreuses stars du football et du sport en général.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi s’est lui aussi exprimé à l’antenne de la chaîne turque en apportant son soutien à la campagne de dons.

“Nous ne sommes pas en Turquie, mais nos cœurs sont avec vous. Nous partageons votre douleur” a-t-il déclaré.