- 1998: 101 morts en Allemagne -

Le 3 juin, le déraillement d'un InterCity Express (ICE) fait 101 morts et 88 blessés à Eschede dans le nord du pays. C'est la catastrophe la plus meurtrière en Allemagne depuis un accident qui avait fait 102 morts près de Munich en juin 1945. L'hypothèse de la rupture d'une garniture de roue semble la plus vraisemblable pour expliquer la catastrophe.

- 2013: 80 morts en Espagne -

Le 24 juillet, un train à grande vitesse déraille à 179 km/h dans un virage limité à 80 km/h, peu avant son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest), puis s'encastre dans un mur d'enceinte. Au total, 80 personnes trouvent la mort et 140 sont blessées dans cet accident ferroviaire, le plus grave en Espagne depuis 1944.

- 2006: 47 morts au Monténégro -

Au moins 47 personnes sont tuées et 234 blessées le 23 janvier dans le déraillement d'un train bondé à 15 km de la capitale Podgorica, le conducteur du train n'ayant pas activé le mécanisme de freinage.

- 2010: 45 morts en Ukraine -

45 personnes sont tuées le 12 octobre dans la collision entre un train et un autocar à Marganets dans le centre-est de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes accusent le conducteur du bus, tué dans le drame, de s'être engagé sur un passage à niveau malgré un feu rouge et les cris des passagers.

- 2004: 41 morts en Turquie -

Le 22 juillet, le déraillement d'un train rapide à hauteur de la bourgade de Pamukova, dans la province de Sakarya dans le nord-ouest de la Turquie, laisse un bilan de 41 morts et 80 blessés. Il s'agit du grave accident ferroviaire en Turquie depuis près de 50 ans.

- 2003: 33 morts en Hongrie -

Trente-trois retraités allemands périssent dans un autocar percuté par un train à un passage à niveau à Sofiok une ville touristique au bord du lac Balaton dans l'ouest de la Hongrie. Le conducteur du car s'était engagé sur le passage non gardé alors que le signal était au rouge. En 1983 déjà, un bus hongrois avait été pris en écharpe par un train au passage à niveau de cette ville, faisant 20 morts.

-2009: 32 morts en Italie -

Le déraillement suivi de l'explosion d'un wagon-citerne de GPL alors que le convoi quittait la gare de Viareggio (centre) fait 32 morts le 29 juin. Il s'agit de l'accident ferroviaire le plus meurtrier en Italie depuis la collision en 1978 du Lecce-Milan avec le rapide Venise-Rome, qui avait fait 50 morts au sud de Bologne (centre).

-1999: 31 morts en Angleterre -

Le 5 octobre, un train de banlieue ayant brûlé un feu de signalisation percute un express régional à la sortie de la gare de Londres-Paddington laissant un bilan de 31 morts et 245 blessés.