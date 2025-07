Avec la médiation de la Turquie et de l'ONU, l’accord a été signé, le 22 juillet 2022, entre la Russie et l'Ukraine pour permettre l’exportation des céréales depuis les ports ukrainiens en mer Noire.

"Il est impératif que le G20 s'exprime au nom de l'extension et de l'élargissement de l'Initiative des céréales afin de renforcer la sécurité alimentaire des plus vulnérables", a déclaré à New Delhi M. Blinken aux ministres des Affaires étrangères du G20.

"La Russie a délibérément et systématiquement ralenti son rythme d'inspection, créant un arriéré de navires qui pourraient livrer de la nourriture au monde aujourd'hui", a par ailleurs tonné Blinken, selon un compte rendu de ses propos.

L'agence russe RIA Novosti a rapporté que Lavrov a déclaré dans son allocution que "l'Occident a enterré sans vergogne l'initiative relative à l'exportation des céréales via la mer Noire."

L'agence de presse Tass a rapporté que Lavrov a également indiqué que "de nombreux dirigeants occidentaux ont transformé l'ordre du jour du G20 en une farce, dans le but de rejeter sur la Russie la responsabilité de leurs échecs en matière d'économie."

Salué à plusieurs reprises par la communauté internationale, l'accord a permis l'exportation de près de 20 millions de tonnes de céréales permettant d’atténuer les effets de la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre.