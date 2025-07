Jaishankar a déclaré que les réunions des ministres des Affaires étrangères des pays du G20, qui se sont tenues, aujourd'hui, dans la capitale New Delhi, ont vu se manifester "des divergences sur la guerre en Ukraine".

Le chef de la diplomatie indienne a indiqué que l’Inde, qui assure actuellement la présidence du G20, "n'a pas été en mesure de réconcilier les parties, car elles ont des points de vue par trop divergents".

"Si nous avions obtenu un consensus sur toutes les questions, un communiqué commun aurait été publié", a-t-il ajouté.

Jaishankar a aussi expliqué que "les ministres se sont mis d'accord sur la plupart des questions qui concernent les pays les moins développés, telles que la promotion du pluralisme, la sécurité alimentaire et énergétique, le changement climatique et la lutte contre le terrorisme".

Ce jeudi matin, les réunions des ministres des affaires étrangères des pays du G20 ont débuté à New Delhi, pour discuter de questions mondiales importantes, et notamment de l'aide humanitaire, des secours en cas de catastrophe, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, de la lutte contre le terrorisme, de la promotion du pluralisme et de la coopération au développement.