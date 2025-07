"Nous avons besoin d'une réforme globale, d'abord et avant tout, du Conseil de sécurité, des agences des Nations unies telles que l'OMS, ainsi que de l'OMC et des institutions financières internationales", a déclaré Cavusoglu lors de cette réunion.

Intervenant dans le cadre de la première session couvrant le multilatéralisme, le besoin de réformes, la sécurité alimentaire et énergétique et le développement, Cavusoglu a souligné que l'approche de la Turquie "renforce le multilatéralisme et le besoin de réformes".

"Le multilatéralisme efficace et le système fondé sur des règles sont deux concepts clés auxquels nous ne pouvons pas renoncer" a-t-il indiqué, relevant l'importance d'examiner le système international et le rôle des organisations internationales à l'ère des transformations rapides.

Accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes

"Alors que la guerre en Ukraine a mis en lumière la sécurité alimentaire, nous sommes intervenus" a rappelé le ministre turc qui faisait référence au rôle central d'Ankara dans la conclusion de l'accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes en juillet 2022.

"L'accord céréalier d'Istanbul que nous avons négocié avec l'ONU aide tous les foyers du monde. Nous travaillons dur pour l'élargir" a-t-il ajouté.

Série de rencontre en marge du sommet

En marge de cette rencontre, Cavusoglu s’est entretenu séparément avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, ainsi que ses homologues espagnol, José Manuel Albares, brésilien Mauro Vieira, croate Gordan Grlic Radman, et sri-lankais Ali Sabry.

"Nous avons discuté avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, de nos relations bilatérales en particulier dans le domaine de l’économie", a déclaré Cavusoglu sur son compte Twitter.

Avec son homologue espagnol Albares, le chef de la diplomatie turque a indiqué avoir discuté de l'élargissement de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et de la situation en Ukraine.

Par ailleurs, Cavusoglu a souligné que plusieurs questions régionales ont été discutées lors de sa réunion avec son homologue brésilien Vieira, tandis que la situation dans les Balkans a été au centre de son entretien avec son homologue croate Radman.

D’autre part, Cavusoglu et Sabry ont examiné la coopération dans le domaine du transport.

Le ministre turc des Affaires étrangères a également remercié ses homologues pour leur soutien aux victimes du double séisme qui a frappé le sud de la Turquie, le 6 février dernier.