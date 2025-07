"Un nouvel ordre mondial prend forme", a déclaré le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans la capitale Bakou, lors de la réunion du groupe de contact du Mouvement des non-alignés.

"Le monde est aujourd'hui témoin de la plus grave confrontation Est-Ouest depuis la fin de la guerre froide, avec des répercussions sur le reste du monde. En tant que deuxième plus grande institution internationale après l'Organisation des Nations unies, le Mouvement des non-alignés devrait jouer un rôle plus visible et plus efficace sur la scène internationale et participer activement à la refonte du nouvel ordre mondial", a déclaré Ilham Aliyev.

Le président azerbaïdjanais a expliqué que l'architecture de sécurité internationale qui existe depuis des décennies subit actuellement des changements radicaux, ajoutant que le multilatéralisme est en jeu avec "des normes et des principes du droit international galvaudés" qui menacent davantage l'ordre international.

"On observe davantage de cas de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et d'intervention dans les affaires intérieures des États. Les décisions des principales organisations internationales ne sont pas mises en œuvre, ou bien elles sont appliquées avec un double standard", a-t-il ajouté.

Selon Ilham Aliyev, le Mouvement des non-alignés doit s'unir pour lutter contre les relents de néocolonialisme, ajoutant que l'organisation soutient "fermement" la souveraineté de l'Union des Comores sur l'île de Mayotte, un département français d'outre-mer situé dans l'océan Indien.

Il a souligné que le Mouvement des pays non-alignés appelle Paris à "respecter les droits du peuple néo-calédonien et des autres peuples des collectivités et territoires français d'outre-mer".

"Les territoires administrés par la France en dehors de l'Europe sont les terribles vestiges de l'empire colonial français. Nous demandons également à la France de présenter des excuses et d'admettre sa responsabilité pour son passé colonial et ses crimes coloniaux sanglants, ainsi que pour ses actes de génocide contre les pays membres du Mouvement des non-alignés en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans d'autres endroits", a-t-il insisté.

Ilham Aliyev a déclaré qu'un siège permanent devrait être accordé au Mouvement des pays non-alignés au Conseil de sécurité des Nations unies, tout comme des sièges permanents aux pays africains, ajoutant que l'ONU est "une réminiscence du passé et ne reflète pas la réalité actuelle".

Le président azerbaïdjanais estime que le Conseil de sécurité des Nations unies est "inefficace", arguant que quatre résolutions adoptées par l'organe exécutif de l'ONU sur le retrait immédiat et inconditionnel des forces arméniennes du territoire azerbaïdjanais, ont été ignorées pendant près de trois décennies.

"En 2020, l'Azerbaïdjan a restauré lui-même son intégrité territoriale et sa justice historique par des moyens militaro-politiques et a fait appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. C'est probablement un cas inédit depuis la création de l'ONU", a-t-il affirmé.

Le Mouvement des non-alignés a été créé en 1961 lors de la conférence de Belgrade, au moment où le monde commençait à se polariser entre l'Est et l'Ouest. Il compte actuellement 120 membres.