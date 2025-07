Mercredi, le nouveau président élu du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a lancé un appel passionné à ses compatriotes pour qu'ils laissent derrière eux l'amertume des élections et "commencent à guérir et à ramener le calme dans notre nation".

Quelques heures plus tôt, l'arbitre électoral du Nigeria - la Commission électorale nationale indépendante (INEC) - avait déclaré Tinubu, du parti au pouvoir, l'APC, vainqueur des élections du 25 février qui ont divisé la plus grande démocratie et la plus grande économie d'Afrique.

M. Tinubu, qui a battu 17 autres candidats, a recueilli 8,7 millions de voix, tandis qu'Atiku Abubakar, du principal parti d'opposition, le PDP, a obtenu 6,9 millions de voix. Le candidat du LP, Peter Obi, est arrivé troisième avec 6,1 millions.

Tinubu a également obtenu la majorité des suffrages exprimés dans 30 États, soit plus que les 24 États requis par la loi électorale.

Cependant, les partis d'opposition ont critiqué la commission électorale pour son manque de transparence dans le processus de comptage des voix, alors que des violences post-électorales ont secoué de nombreuses régions de ce pays de 206 millions d'habitants.

Le discours d'acceptation de Tinubu était axé sur la réconciliation. "Il y a des divisions entre nous qui ne devraient pas exister. De nombreuses personnes sont incertaines, en colère et blessées. Je tends la main à chacun d'entre vous. Laissez les meilleurs aspects de notre humanité se manifester en ce moment fatidique", a-t-il lancé.

Un nouveau départ

Le 29 mai prochain, un nouveau président d'origine méridionale prêtera serment pour succéder au président sortant Muhammadu Buhari, originaire du nord, qui achève son double mandat de huit ans.

De tous les scrutins présidentiels organisés au Nigeria depuis le retour à un régime civil en 1999, celui de cette année est le plus surprenant.

Le Parti travailliste, qui n'avait remporté qu'une poignée de sièges lors des élections précédentes, a obtenu le résultat le plus surprenant cette fois-ci, lorsque son candidat à la présidence, Peter Obi, a vaincu Tinubu dans sa forteresse de l'État de Lagos. Pour replacer les choses dans leur contexte, Tinubu est souvent appelé le "parrain de Lagos", le centre commercial du Nigeria, qu'il a dirigé en tant que gouverneur pendant deux mandats.

La victoire de Lagos a ouvert la voie au Parti travailliste, qui a remporté la majorité des sièges de l'Assemblée nationale dans plusieurs États du Sud-Est ainsi qu'à Abuja, évinçant au passage des sénateurs et des représentants en exercice.

Le parti travailliste a également créé une autre surprise en remportant les États de Nassarawa et de Plateau dans le centre-nord du Nigeria, respectivement l'État d'origine du président national de l'APC, Abdullahi Adamu, et du directeur général de l'APC et gouverneur en exercice, Simon Lalong qui a également perdu sa candidature au poste de sénateur.

Parmi les autres surprises de cette élection, le PDP d'Atiku Abubakar a remporté Katsina et Yobe, les États d'origine du président Muhammadu Buhari et du président du Sénat Ahmad Lawal. Le NNPP, relativement inconnu, a remporté l'État de Kano, un bastion traditionnel de l'APC, par une large marge.

Cette élection diffère des élections précédentes à bien des égards.

Contrairement aux scrutins précédents, trois candidats forts se sont présentés au lieu de deux. L'émergence d'un candidat du LP a rendu la compétition plus ardue. La différence entre les trois concurrents dans le résultat final s'est considérablement réduite.

L'achat de voix a également considérablement diminué, contrairement au passé où les électeurs se voyaient offrir de l'argent liquide pour voter pour des candidats spécifiques. Cela a été possible principalement grâce aux efforts récents de la Banque centrale du Nigeria qui a introduit des billets de banque redessinés quelques semaines avant les élections. On pense que cela a nui à certains politiciens qui auraient pu cacher de l'argent liquide pour acheter des votes.

L'utilisation de technologies avancées, telles que le système d'accréditation bimodal des électeurs (BVAS) et le portail de révision des résultats de l'INEC (IReV), constitue une amélioration par rapport aux élections passées. Ces innovations ont permis de réduire efficacement les irrégularités électorales telles que l'achat et le vol de bulletins de vote, le trucage, le vote excessif, le vote des mineurs, le vote multiple et d'autres comportements répréhensibles associés aux élections au Nigeria.

Par ailleurs, cette élection a été marquée par une participation massive des jeunes. On pense que les jeunes, principalement affligés par les difficultés économiques actuelles du pays, ont pris part au processus de promotion d'un meilleur gouvernement. Jamais auparavant les jeunes n'avaient été aussi nombreux à occuper le devant de la scène lors d'une élection générale au Nigeria.

Cependant, l'opposition a contesté les résultats, qualifiant les élections de simulacre et de fraude. Lors d'une conférence de presse tenue mardi à Abuja, le PDP et le LP ont demandé l'annulation des élections, affirmant que la CENI n'avait pas respecté la loi. Ils ont également demandé la démission du président de la CENI, Mahmood Yakubu, pour les irrégularités présumées.

Toutes ces allégations ont été niées par la CENI, bien que les projecteurs soient braqués sur cette instance pour qu'elle remédie aux dysfonctionnements qui ont entraîné des problèmes lors du comptage des voix.

L'opposition peut encore s'adresser au pouvoir judiciaire pour obtenir réparation de ses griefs, mais pour l'instant, Tinubu est prêt à prendre la tête d'un pays confronté à de multiples défis.

La route à suivre

Tinubu apporte avec lui un lot d'attentes, principalement dues à son succès en tant qu'administrateur à Lagos, où il est crédité d'avoir amélioré les routes, le ramassage des ordures et d'autres services dans cette ville chaotique entre 1999 et 2007.

Mais en tant que président, les défis seront différents et plus difficiles à relever : escalade de la violence militante, inflation à deux chiffres et vol de pétrole à grande échelle.

La tâche la plus importante, cependant, sera d'unir les citoyens nigérians divisés par des lignes religieuses et ethniques. La reconquête du soutien de la communauté chrétienne, qui avait abandonné Tinubu - un musulman - pour soutenir un chrétien d'un autre parti, constituera un défi de taille. Lors des élections, des religieux musulmans et chrétiens ont demandé à leurs membres de voter pour des personnes de leurs confessions respectives. Le nouveau président hérite également d'une économie en difficulté et d'un chômage croissant.

Tinubu a été déclaré vainqueur avec seulement 37 % des voix, selon les données de l'INEC. Le mandat fracturé signifie également que Tinubu devra vivre avec un nuage de doute sur sa présidence.

"La victoire étroite de M. Tinubu est douce-amère, car son soutien historiquement faible dans les sondages pourrait amener certains à remettre en question sa légitimité en tant que président", a commenté le cabinet de conseil Oxford Economics Africa.

Toutefois, les élections ont amélioré la réputation du Nigeria en tant que bastion de la démocratie sur un continent où les militaires dirigent de nombreux pays.