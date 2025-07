Le ministre gambien de l'Agriculture, Demba Sabally, a déclaré que la Turquie est un pays très avancé dans le domaine de l'agriculture et de l'irrigation, et que la Gambie peut bénéficier de son expertise dans ce domaine.

Dans une déclaration à Anadolu, ce vendredi, Sabally a expliqué qu'il avait rencontré des responsables d'entreprises agricoles, lors de sa récente visite en Turquie.

Il a indiqué que les deux pays travaillaient sur la coopération bilatérale Gambie dans le domaine de l'agriculture.

"Il n'y a pas beaucoup d'accords liés à l'agriculture entre les deux pays, et je pense que c'est le premier pas dans la bonne direction (pour établir une coopération)", a déclaré Sabally.

En réponse à une question sur la possibilité d'un accord dans un proche avenir, le ministre gambien a déclaré : "J'ai reçu une invitation de mon homologue turc il y a deux mois. Dans les prochains mois, je ferai très probablement une visite officielle en Turquie pour rencontrer mon homologue turc et établir certainement une relation dans le domaine de l'agriculture".

"La Turquie est très avancée dans le domaine de l'agriculture et de l'irrigation, et elle a des capacités en infrastructure et en technologie d'irrigation. La Gambie possède beaucoup d'eau et de terres arables qui dépassent les 500 000 acres, et nous n'en cultivons que 200 000", a-t-il expliqué.

Le ministre gambien a aussi indiqué que la Gambie a encore besoin de ressources humaines dans les domaines de l'irrigation et de l'ingénierie hydrique, et que la Turquie a également la capacité de soutenir la Gambie à cet égard.

Evoquant les relations bilatérales, le responsable gambien a souligné que la Gambie compte moins de 20 ambassades dans le monde, ajoutant : "La Turquie étant un partenaire très important pour la Gambie, nous avons une ambassade à Ankara et un consulat à Istanbul".

Sabally a également souligné l’existence d'excellentes relations entre la Turquie et la République de Gambie.