Cette nouvelle aide concerne des munitions pour les systèmes de lance-roquettes Himars utilisés avec efficacité par les forces ukrainiennes, ainsi que pour les véhicules blindés de type Bradley et autres équipements, indique un communiqué du département d'Etat américain.

"La Russie seule peut arrêter sa guerre aujourd'hui. Tant que la Russie ne l'aura pas fait, et aussi longtemps qu'il le faudra, nous serons unis derrière l'Ukraine pour renforcer son armée sur le terrain afin que l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible à la table des négociations", ajoute le texte.

Cette annonce coïncide avec la visite à la Maison Blanche vendredi du chancelier allemand Olaf Scholz.

Les Occidentaux ont promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'accélérer les fournitures d'armes et de munitions afin de permettre aux forces ukrainiennes de repousser la nouvelle offensive des troupes russes.

Premier pays donateur à l'Ukraine, les Etats-Unis ont livré ou promis plus de 32 milliards de dollars d'armements divers aux forces de Kiev depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022.