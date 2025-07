"Le nombre de personnes décédées dans les tremblements de terre sous les décombres et dans les hôpitaux est à ce jour de 45 mille 968. Parmi eux, il y a 4 267 frères et sœurs syriens" a déclaré Soylu après une réunion au centre de la Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD) à Hatay.

"La mobilisation continue dans toutes les régions de notre pays", a assuré Soylu, précisant que 233 organisations non gouvernementales travaillent à Hatay et que 209 zones de conteneurs ont été créées dans les provinces touchées par le tremblement de terre.

Rappelant que des milliers de camions d'aide sont venus dans la zone frappée par les séismes, le ministre turc a indiqué que les besoins d'hygiène, notamment les douches, toilettes et lave-linge, continuent à Hatay.

Le ministre Soylu a annoncé que des mesures ont également été prises dans la lutte contre la désinformation: 151 personnes ont été placées en garde à vue et 29 ont été arrêtées.

Le 6 février, des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces turques – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

Au total, 13 722 répliques se sont produites jusqu'à présent, selon les derniers chiffres communiqués par Soylu.

Plus de 13 millions de personnes en Turquie ont été touchées par les tremblements de terre, qui ont également frappé la Syrie.