Le gouvernement somalien a annoncé, dimanche, le déblocage de 5 millions de dollars pour soutenir les victimes des tremblements de terre en Turquie.

Lors d'une cérémonie tenue au Théâtre national de la capitale, Mogadiscio, le Premier ministre Hamza Abdi Berri a remis à l'ambassadeur turc en Somalie, 5 millions de dollars pour soutenir les personnes touchées par les séismes dans le sud du pays.

Des responsables gouvernementaux conduits par Abdi Berri ainsi que le président du Parlement somalien, Adam Mohamed Nour, des ministres et des députés à l'Assemblée du peuple et au Sénat et des dizaines de citoyens y ont pris part.

''Le peuple somalien exprime son empathie après cette catastrophe dévastatrice, et nous prions Dieu pour que le peuple turc surmonte les ravages des séismes'', a-t-il lancé.

Il a souligné que "le peuple somalien, reconnaissant à la Turquie, fait preuve de solidarité envers ses frères turcs ''.

De son côté, le ministre somalien de l'Intérieur et président du "Comité national de secours aux personnes touchées par les séismes en Turquie", Ahmed Muallem Faki, a déclaré : "Le peuple somalien de tous horizons a participé à cette campagne humanitaire pour soutenir le peuple turc."

La Somalie a annoncé, mi-février, la formation d'un comité gouvernemental pour venir en aide aux zones sinistrées.

L'ambassadeur de Turquie à Mogadiscio a pour sa part exprimé son appréciation pour le "soutien inestimable de la Somalie".

Un séisme, d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Turquie et la Syrie, à l'aube du 6 février, suivi d'un autre tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 quelques heures plus tard. Les secousses ont causé d'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.