Selon un communiqué de l’Organisation caritative hachémite, 11 tonnes de denrées alimentaires et de fournitures médicales seront acheminées vers la zone sinistrée de Hatay, dans le sud du pays.

Le communiqué a également rapporté, citant le secrétaire général de l'Autorité, Hussein al-Shibli, que la Jordanie a prévu d'autres aides dans les jours à venir.

Depuis le deuxième jour du tremblement de terre, la Jordanie a envoyé 13 avions, 110 camions de secours et 10 ambulances en Turquie et en Syrie. 10 000 tentes seront bientôt transférées vers les villes touchées par ces séismes dévastateurs .

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le 6 février, suivi d'un autre quelques heures plus tard de magnitude 7,6 et des centaines de répliques violentes, qui ont fait d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.